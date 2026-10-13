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У Києві жінка смертельно травмувала свою матір чашкою

Ірина Міллер
glavcom.ua
Ірина Міллер
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У Києві жінка смертельно травмувала свою матір чашкою
Під час конфлікту донька схопила чашку та вдарила нею матір по голові
фото: Національна поліція України

Затримана жінка перебувала у стані алкогольного сп’яніння – результат огляду на приладі «Драгер» становив 4,42 проміле

У Дніпровському районі столиці родинне застолля закінчилося вбивством. Під час раптового конфлікту 38-річна киянка завдала своїй 57-річній матері смертельного удару скляною чашкою по голові. Попри тривалі зусилля лікарів, врятувати потерпілу не вдалося. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на поліцію Києва.

Повідомлення про госпіталізацію 57-річної жінки із важкою травмою голови надійшло до правоохоронців із закладу охорони здоров’я. На місце події одразу виїхали слідчо-оперативна група та працівники сектору протидії домашньому насильству Дніпровського управління поліції.

Правоохоронці встановили, що під час сімейної вечері, яка супроводжувалась вживанням алкоголю, між потерпілою та її донькою виникла чергова сварка. Під час конфлікту донька схопила чашку та вдарила нею матір по голові.

Потерпілу госпіталізували із закритою черепно-мозковою травмою. Жінка більше тижня перебувала без свідомості, але попри зусилля медиків померла.

Поліцейські затримали 38-річну нападницю в порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України. Встановлено, що на момент скоєння злочину фігурантка перебувала у стані алкогольного сп’яніння – результат огляду на приладі «Драгер» становив 4,42 проміле, що перевищує допустиму норму у понад 22 рази та вважається важким отруєнням.

Слідчі Дніпровського управління поліції за процесуального керівництва Дніпровської окружної прокуратури повідомили затриманій про підозру за ст. 121 Кримінального кодексу України. На час слідства суд обрав підозрюваній запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Нагадаємо, у Хмельницькій області суд виправдав жінку, яка під час самооборони вбила чоловіка-аб'юзера. Подружнє життя між жінкою (особою з інвалідністю II групи) та її чоловіком суттєво погіршилося протягом останніх чотирьох років. Чоловік, регулярно зловживаючи алкоголем, вчиняв систематичне домашнє насильство: погрожував, бив дружину, відбирав кошти, нищив майно, виганяв її на мороз і вимагав переоформити на нього успадковані земельні паї. Факт попередніх побиттів підтвердили свідки та фотографії гематом і набряків на її тілі в месенджері Viber. 

Теги: кримінал вбивство Київ

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