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У Миколаєві викрили колцентр: 16 затриманим загрожує до 12 років

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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У Миколаєві викрили колцентр: 16 затриманим загрожує до 12 років

Організаторам повідомлено про підозру за ст. 255-4

У Миколаєві правоохоронці провели спецоперацію з припинення діяльності шахрайського кол-центру, учасники якого систематично заволодівали коштами громадян під приводом продажу товарів, надання фінансових послуг та здійснення грошових переказів. Під час операції затримано 16 працівників офісу, а організаторам повідомлено про підозру. Попередній обсяг збитків оцінюється в мільйони гривень. Повідомлення про викриття шахрайських кол-центрів публікуються на офіційному сайті Національної поліції України.

За описаною схемою, зловмисники облаштували офісне приміщення комп'ютерною технікою, засобами зв'язку та спеціалізованим програмним забезпеченням. Оператори використовували заздалегідь сформовані бази телефонних номерів, телефонували потенційним потерпілим та надсилали повідомлення через месенджери. Представляючись працівниками банків, торговельних компаній і служб доставки, вони вводили громадян в оману та переконували переказувати гроші на підконтрольні рахунки. Після отримання коштів зв'язок із потерпілими припинявся, а гроші виводилися через рахунки підставних осіб та криптовалютні гаманці.

Під час обшуків вилучено комп'ютери, ноутбуки, мобільні телефони, SIM-картки, банківські картки, електронні носії інформації, чорнову документацію, значні суми готівки, криптовалютні активи та автомобілі преміального класу. Перевіряється походження майна, рух коштів через банківські рахунки та криптогаманці, а також можливе використання придбаних активів для легалізації доходів від шахрайської діяльності.

Учасники угруповання мали чітко визначені функції. Оператори безпосередньо спілкувалися з потерпілими та отримували від них гроші, окремі працівники відповідали за обробку платежів і виведення коштів. Організатори забезпечували роботу офісу, контролювали персонал, розподіляли обов'язки та координували фінансові операції. Слідчі встановлюють повне коло причетних осіб і перевіряють можливі додаткові епізоди шахрайства.

Стаття 255-4 Кримінального кодексу України передбачає відповідальність за створення, керівництво та участь в електронно-комунікаційній шахрайській організованій групі. За створення такої групи або керівництво нею передбачено від 7 до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна, а за умисну участь у її діяльності – від 5 до 10 років позбавлення волі.

Теги: кримінал шахрайство

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