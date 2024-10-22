Посадовець «Укренерго», який виправдовував війну, може уникнути покарання

У листопаді 2022 року підозрюваний поділився відеозаписом влучання по енергетичному об’єкту «Укренерго» з особою, в якої є паспорт громадянина РФ

Чиновнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

Солом’янський районний суд Києва направив підозрюваного начальника Центру фізичного захисту та охорони об’єктів департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго» до Інституту судової психіатрії МОЗ для проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

З відповідним клопотанням до суду звернувся слідчий Головного управління Служби безпеки у Києві та області. У тексті клопотання йшлося, що з жовтня 2022 року підозрюваний посадовець вчиняє злочин, який полягає у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, розпочатої у 2014 році. Зокрема, через мобільний додаток Telegram чоловік вихваляв кремлівський режим та ставив під сумнів існування держави Україна. Більше того, він особисто висловлював своє бажання до масового вбивства українців.

За відомостями судової лінгвістичної та мистецтвознавчої експертизи, у висловах посадовця «Укренерго» міститься виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Крім цього, у матеріалах справи зазначено, що у листопаді 2022 року підозрюваний поділився відеозаписом влучання по енергетичному об’єкту ПрАТ «НЕК «Укренерго» (підстанції Рудна) з особою, в якої є паспорт громадянина РФ.

Водночас слідчий СБУ зауважив: під час обшуку виявлено інформацію на особистому мобільному телефоні підозрюваного, яка викликає сумнів щодо його осудності або обмеженої осудності. Тому правоохоронець ініціював судово-психіатричну експертизу.

У суді підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання, але вказали на відсутність підстав для проведення стаціонарного медичного обстеження.

Проаналізувавши докази, Феміда відправила підозрюваного саме на амбулаторне обстеження. Підстав для проведення стаціонарної психіатричної експертизи, яка розрахована на два місяці, суд не знайшов.

Додамо, що начальнику Центру фізичного захисту та охорони об’єктів департаменту безпеки «Укренерго» загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», НАБУ і САП повідомили про підозру вже колишньому директору департаменту безпеки НЕК «Укренерго» Сергію Тоцькому. За даними слідства, упродовж березня-квітня 2022 року цей посадовець, який відповідав за перевірку постачальників та вибір найбільш економічно вигідних пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову. Також постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції. За інформацією ЗМІ, йдеться про компанію «ТОП Трейдінг Лайн». У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.