Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Посадовець «Укренерго», який виправдовував війну, може уникнути покарання

Віталій Тараненко
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Посадовець «Укренерго», який виправдовував війну, може уникнути покарання
У листопаді 2022 року підозрюваний поділився відеозаписом влучання по енергетичному об’єкту «Укренерго» з особою, в якої є паспорт громадянина РФ
фото з відкритих джерел

Чиновнику загрожує до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна

Солом’янський районний суд Києва направив підозрюваного начальника Центру фізичного захисту та охорони об’єктів департаменту безпеки ПрАТ «НЕК «Укренерго» до Інституту судової психіатрії МОЗ для проведення амбулаторної судово-психіатричної експертизи. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

З відповідним клопотанням до суду звернувся слідчий Головного управління Служби безпеки у Києві та області. У тексті клопотання йшлося, що з жовтня 2022 року підозрюваний посадовець вчиняє злочин, який полягає у виправдовуванні збройної агресії Росії проти України, розпочатої у 2014 році. Зокрема, через мобільний додаток Telegram чоловік вихваляв кремлівський режим та ставив під сумнів існування держави Україна. Більше того, він особисто висловлював своє бажання до масового вбивства українців.

За відомостями судової лінгвістичної та мистецтвознавчої експертизи, у висловах посадовця «Укренерго» міститься виправдовування збройної агресії Росії проти України.

Крім цього, у матеріалах справи зазначено, що у листопаді 2022 року підозрюваний поділився відеозаписом влучання по енергетичному об’єкту ПрАТ «НЕК «Укренерго» (підстанції Рудна) з особою, в якої є паспорт громадянина РФ.

Водночас слідчий СБУ зауважив: під час обшуку виявлено інформацію на особистому мобільному телефоні підозрюваного, яка викликає сумнів щодо його осудності або обмеженої осудності. Тому правоохоронець ініціював судово-психіатричну експертизу.

У суді підозрюваний та його захисник не заперечували проти задоволення клопотання, але вказали на відсутність підстав для проведення стаціонарного медичного обстеження.

Проаналізувавши докази, Феміда відправила підозрюваного саме на амбулаторне обстеження. Підстав для проведення стаціонарної психіатричної експертизи, яка розрахована на два місяці, суд не знайшов.

Додамо, що начальнику Центру фізичного захисту та охорони об’єктів департаменту безпеки «Укренерго» загрожує покарання до восьми років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомляв «Главком», НАБУ і САП повідомили про підозру вже колишньому директору департаменту безпеки НЕК «Укренерго» Сергію Тоцькому. За даними слідства, упродовж березня-квітня 2022 року цей посадовець, який відповідав за перевірку постачальників та вибір найбільш економічно вигідних пропозицій, забезпечив придбання бронежилетів у наперед визначеної компанії за ціною, вдвічі вищою за ринкову. Також постачальник не мав необхідних дозвільних документів та ліцензій і ніколи не здійснював виробництво подібної продукції. За інформацією ЗМІ, йдеться про компанію «ТОП Трейдінг Лайн». У результаті оборудки державі заподіяно збитків на суму понад 10,3 млн грн.

Читайте також:

Теги: окупанти СБУ суд війна Укренерго

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Війна, швидше за все, триватиме і наступного року
Війна у 2025 році. Чого нам очікувати
15 жовтня, 17:55
«План перемоги» не настільки жорсткий і резонансний, як його презентація
Епатажні заяви або стратегія: чи здатен «План перемоги» змінити хід війни?
18 жовтня, 15:01
За словами Зеленського, Україні важливо, щоб Америка розуміла її безпосередньо
«Перемовини саме такі, які потрібні Україні»: Зеленський підсумував візит до США
27 вересня, 21:41
Окупанти знову крадуть зерно України
Росіяни вкотре вкрали та вивезли зерно з Маріуполя – Центр нацспротиву
6 жовтня, 16:10
Сергій Наришкін звинувачує Україну в тероризмі
Для чого РФ звинувачує Україну у плануванні терактів? Центр протидії дезінформації пояснив
7 жовтня, 20:31
СБУ викрила колаборантів та зрадників
СБУ заочно оголосила підозру 29 зрадникам, які катували людей на ТОТ Херсонщини
8 жовтня, 05:37
Рекрутинг через «Дію» дасть змогу військовозобов'язаному потрапити в обраний ним підрозділ ударних дронів
У «Дії» з’явиться рекрутинг операторів безпілотників
15 жовтня, 14:25
Суд взяв під варту Гнезділова
Суд обрав запобіжний захід Гнезділову, який «добровільно демобілізувався»
11 жовтня, 21:11
Нещодавно вважалося, що всі запаси гармат було передано союзникам СРСР
РФ використовує радянські гармати у війні проти України: звідки їх постачає
15 жовтня, 08:59

Кримінал

Посадовець «Укренерго», який виправдовував війну, може уникнути покарання
Посадовець «Укренерго», який виправдовував війну, може уникнути покарання
Обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині: знайдено $450 тис. та російський паспорт сина
Обшуки у керівниці МСЕК на Миколаївщині: знайдено $450 тис. та російський паспорт сина
Закупівля неякісного одягу для ЗСУ. Справа Гринкевичів пішла до суду
Закупівля неякісного одягу для ЗСУ. Справа Гринкевичів пішла до суду
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
Інвалідність для прокурорів: з’явилися перші результати службового розслідування
Розтрата 2 млрд грн на закупівлях бронежилетів: експосадовці Міноборони постануть перед судом
Розтрата 2 млрд грн на закупівлях бронежилетів: експосадовці Міноборони постануть перед судом
«Київ за три дні»: СБУ оголосила про підозру російському генералу
«Київ за три дні»: СБУ оголосила про підозру російському генералу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 22 жовтня: ситуація на фронті
63K
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 22 жовтня 2024
16K
«Це наш пляж». Жителі популярного курорту в Європі під час протестів оточили туристів
7938
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7635
Ризик збройної акції? США застерегли Угорщину напередодні памʼятної дати

Новини

Хмарно та без опадів: прогноз погоди на 22 жовтня
Сьогодні, 07:25
22 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Карта бойових дій в Україні станом на 22 жовтня 2024 року
Сьогодні, 00:01
Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Вчора, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Вчора, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
У Франкфурті презентували книгу «Майстерня брехні» про вплив російської пропаганди на хід війни в Україні
22 жовтня, 09:42
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua