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Росіяни вкотре вкрали та вивезли зерно з Маріуполя – Центр нацспротиву

Степан Гафтко
glavcom.ua
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Росіяни вкотре вкрали та вивезли зерно з Маріуполя – Центр нацспротиву
Окупанти знову крадуть зерно України
Фото з відкритих джерел

Росія регулярно вивозить зерно із тимчасово окупованих територій України

Російські окупанти в черговий раз вивезли українське зерно із Тимчасово окупованого Маріуполя. Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС).

За даними інформаційного ресурсу, чергова партія обсягом 8 тисяч тонн зерна була вивезена з Маріуполя в один із російських портів.

«Загальний обсяг вкраденого і перевезеного українського збіжжя через Маріупольський порт у цьому році вже перевищив 180 тисяч тонн», – йдеться у повідомленні.

Крім того, у ЦНС розповіли про сам процес. За їх інформацією, ворог збирає зерно у місцевих аграріїв через шантаж.

«Тут російські окупанти вдалися до примітивної системи збору зерна, яка передбачає наявність так званого державного оператора, який за фіксованою ціною, нижче ринкових, збирає зерно у фермерів й перепродає його», – уточнив ресурс.

У заключній частині повідомлення Центр національного спротиву підкреслив, що такі дії з боку Росії є частиною її стратегії систематичного привласнення українських ресурсів на тимчасово окупованих територіях. Це не тільки завдає серйозних економічних збитків Україні, але й сприяє загостренню гуманітарної кризи в регіоні.

Нагадаємо, начальник Департаменту протидії злочинам, вчиненим в умовах збройного конфлікту, Офісу Генерального прокурора Юрій Бєлоусов на конференції United for Justice заявив, що збитки внаслідок привласнення Росією українського зерна становлять понад 30 млрд грн, однак ці дані не остаточні. 

В свою чергу The Wall Street Journal повідомляє, що з 2022 року Російська Федерація реалізувала вкрадене зерно з окупованих територій України на суму майже $1 млрд.

До слова, стало відомо, що російські окупанти планують масштабувати потужності Маріупольського і Бердянського морських портів для збільшення вивозу українського зерна з тимчасово окупованих територій.

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Теги: окупанти зерно прокурор шантаж ворог

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