У «Дії» з’явиться рекрутинг операторів безпілотників

Рекрутинг операторів БпЛА має запрацювати впродовж кількох тижнів

Міністерство цифрової трансформації анонсувало запуск рекрутингу до підрозділів операторів безпілотників у застосунку «Дія». Щоб мобілізуватися через застосунок, не треба буде йти до територіального центру комплектування та проходити військово-лікарську комісію. Про це заявив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров в інтерв'ю «Суспільному».

За словами Федорова, рекрутинг через «Дію» має гарантувати військовозобов'язаному можливість потрапити саме в обраний ним підрозділ ударних дронів. Таких, за його даними, нині нараховується близько 200.

«Ми можемо швидко дозволити у кілька кліків доєднатися до підрозділу, куди людина хоче. І що важливо, вона вже фактично з підписаним контрактом приходить на базу військової підготовки і вже немає якоїсь ймовірності, що цю людину можуть відправити в будь-який інший підрозділ», – каже він.

Як зазначив очільник Мінцифри, даний рекрутинг має запрацювати впродовж кількох тижнів.

Нагадаємо, у жовтні цього року у застосунку Міноборони «Резерв+» стане доступний сервіс рекрутингу. З цим оновленням з’являться актуальні вакансії у військових частинах ЗСУ, що дозволить користувачам застосунку швидше знаходити місце своєї майбутньої служби.

До слова, станом на 14 жовтня до центрів української армії звернулися майже 21 тис. громадян. Протягом минулого тижня – 804 особи. Зазначається, що з усіх 20 954 звернень 5 230 осіб уже стали кандидатами до лав Сил оборони. Найбільше запитів надійшло на посади водіїв, штабних працівників та операторів БпЛА.

Як повідомлялося, військово-обліковий документ з Реєстру призовників, військовозобовʼязаних та резервістів віднині можна отримати на порталі «Дія».