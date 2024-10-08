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СБУ заочно оголосила підозру 29 зрадникам, які катували людей на ТОТ Херсонщини

Степан Гафтко
glavcom.ua
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СБУ заочно оголосила підозру 29 зрадникам, які катували людей на ТОТ Херсонщини
СБУ викрила колаборантів та зрадників
фото з відкритих джерел

29 осіб на тимчасово окупованих територіях катували людей та піддавали їх репресіям

Служба безпеки України заочно повідомила про підозру 29 особам, які проводять масові репресії проти цивільного населення тимчасово окупованих районів Херсонської області. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Служба безпеки України та Національна поліція ідентифікували зрадників, які стали працівниками «відділу МВС РФ по Олешківському округу» , створеного загарбниками, серед яких є й колишні співробітники українських правоохоронних органів.

Ці особи займаються викраденням і ув’язненням місцевих жителів, застосовуючи до них тортури, у тому числі з використанням електричного струму. Ув’язнені також тривалий час утримуються в карцерах без їжі та води.

Окрім цього, спільники ворога разом із окупантами розграбовують домівки викрадених під приводом обшуків. Під час таких рейдів викрадають усе приватне майно постраждалих, включаючи автомобілі, оргтехніку, меблі та побутові прилади.

«Ще одним завданням загарбницького органу була охорона російських так званих виборчкомів та збройний супровід ворожих агітаторів у ході псевдореферендуму щодо приєднання регіону до складу РФ», – ідеться в повідомленні.

На підставі зібраних доказів правоохоронці заочно повідомили про підозру 29 колаборантам, які діяли у складі злочинної організації.

Їх підозрюють одразу за вісьмома статтями Кримінального кодексу України, зокрема ст. 255 (Створення, керівництво злочинною організацією, а також участь у ній); ст. 110 (Посягання на територіальну цілісність і недоторканність України); ст. 111-1 (Колабораційна діяльність).

Нагадаємо, шахіста та колишнього громадянина України Сергія Карякіна призначено «сенатором» від «парламенту Криму» у Раді Федерації РФ. Раніше Карякіна обрали «депутатом кримського парламенту» від партії «Єдина Росія».

До слова, у російському місті Старий Оскол здійснено замах на зрадника України Геннадія Мацегору, який обіймав посаду міського голови Купʼянська Харківської області від партії ОПЗЖ. 

Стало відомо, що раніше на Київщині суд визнав винним мешканця Димера, який співпрацював із росіянами і став самопроголошеним головою громади під час окупації селища навесні 2022 року. 

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Теги: росія репресії поліція населення війна Херсонщина

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