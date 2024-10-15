Війна у 2025 році. Чого нам очікувати

Війна, швидше за все, триватиме і наступного року

«Наразі вже очевидно, що ресурси на продовження війни у ​​2025 році є і в РФ, і в нас. Але з нюансами»

2025 рік для РФ відрізнятиметься від попередніх. Він стане роком, коли на складах із радянською технікою залишиться переважно мотлох. Тобто, втрати на фронті залишками зі складу вже не закриєш. Обсяги виробництва нової техніки в рази менші за необхідне, а отже доведеться або жебракувати в КНДР, або чекати поступового зменшення техніки на фронті.

Крім того, вже видно дно фінансових резервів – ліквідна частина ФНБ до кінця 2025 може вичерпатися. Ну чи залишать хвостик, а дірку в бюджеті закриють «інфляційними» надходженнями, що теж невесело (для них).

Людей до російської армії поки що набирають за рахунок заманювання шаленими виплатами під час укладання контракту. Як цей процес йтиме у 2025 – поки що неясно, але думаю, що якось викрутяться.

У нас наступного року є щонайменше 35 млрд євро ($39 млрд) від ЄС. Як максимум, ця програма нам дасть $50 млрд, якщо приєднаються США, Британія, Канада та Японія. Що можливо.

39-50 млрд доларів із запасом закривають дірку в нашому бюджеті-2025, а залишок цих коштів можна використовувати на закупівлі зброї.

По зброї

Країни НАТО обіцяли виділити на військову допомогу Україні 40 млрд євро. Подробиць розподілу цієї суми немає, але підозрюю, що десь половина має припадати на США.

А в США все залежить від виборів. Причому важливо не лише, хто стане президентом, а й хто отримає більшість у Сенаті та Палаті представників. Сенат, напевно, буде за республіканцями, а ось за більшість у Палаті йде серйозна боротьба.

Тобто, зброя від країн НАТО буде, але незрозуміло в яких обсягах. Думаю, що необхідний мінімум так чи інакше буде забезпечено. Залишок від європейських 39 млрд плюс допомога країн НАТО без Штатів – це десятки мільярдів доларів.

Причому навіть за найгіршого результату виборів у США можна буде обговорювати питання закупівель американської зброї за гроші замість існуючих сьогодні безкоштовних програм.

Моя думка, головна наша проблема наступного року – дизмораль у суспільстві, яка позначається на фронті, де й так є проблеми з управлінням військами, про які не мені говорити.

Висновки

Ресурси на ведення війни у ​​2025 році є. Але у 2026 році все може стати різко гіршим і у нас, і в них. Тому мій прогноз – у другій половині 2025 року вперше за весь час стануть можливі реальні переговори.