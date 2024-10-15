Головна Світ Соціум
search button user button menu button

РФ використовує радянські гармати у війні проти України: звідки їх постачає

Наталія Порощук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
РФ використовує радянські гармати у війні проти України: звідки їх постачає
Нещодавно вважалося, що всі запаси гармат було передано союзникам СРСР
фото з відкритих джерел

Використання старої радянської техніки вказує на те, що збройне виробництво не встигає за темпами втрат на полі бою

Російська армія, ймовірно, обстрілює українські позиції на Донеччині з використанням 122-мм гармати Д-74, яку розробили в Радянському Союзі наприкінці 1940-х років. Про це повідомляє Business Insider.

Видання пише, що гармати Д-74 не мали залишатися на озброєнні Росії. Оскільки після виготовлення СРСР експортував їх до дружніх країн, таких як В'єтнам і Китай. До недавнього часу вважалося, що всі запаси цієї зброї були передані союзникам.

У матеріалі йдеться, що застосування Д-74 у війні проти України свідчить про те, що Росія, ймовірно, імпортує ці системи або принаймні боєприпаси до них з Північної Кореї (КНДР).

Business Insider також зазначає, що Росія таким чином може намагатися демонструвати свої значні ресурси. Однак використання старої радянської техніки вказує на те, що збройне виробництво не встигає за темпами втрат на полі бою.

Нагадаємо, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

Також у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

Як відомо, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.

Читайте також:

Теги: росія росіяни зброя озброєння війна Україна

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мапа бойових дій deepstatemap.live
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
Сьогодні, 07:58
Джо Байден може
Чи ухвалить Байден революційні рішення для України?
5 жовтня, 12:14
Триває 953-й день повномасштабної війни в Україні
Втрати ворога станом на 3 жовтня 2024 – Генштаб ЗСУ
3 жовтня, 08:14
Ізраїль виконує обмежені завдання в Лівані
ЦАХАЛ запевнив, що не планує довго перебувати у Лівані – CNN
1 жовтня, 04:41
На фронті буде загострення?
Ситуація на фронті. Ворог повернувся до тактики «давити скрізь»
29 вересня, 14:30
Росіяни готуються до проведення штурмових дій у районі Приютного
Росіяни готуються до штурмів на одному з напрямків фронту
28 вересня, 14:38
«Україна опинилася у надскладній ситуації, коли не можна скотитися в підтримку однієї з партій»
Ідеальний американський шторм
26 вересня, 13:29
Упродовж дня рятувальники розбирали нестійкі зруйновані конструкції з верхніх поверхів будинків
Нічний удар по Запоріжжю: кількість поранених знову зросла
23 вересня, 20:14
Росстат повідомляє про скорочення припливу мігрантів до Росії до мінімального рівня за останні десять років
Скільки мігрантів цьогоріч виїхали з Росії: офіційні дані
19 вересня, 18:08

Соціум

У Чехії стало менше біженців з України, які мешкають у безкоштовному житлі
У Чехії стало менше біженців з України, які мешкають у безкоштовному житлі
Афера року. У Туреччині гіди возять туристів до неіснуючих пам'яток
Афера року. У Туреччині гіди возять туристів до неіснуючих пам'яток
РФ використовує радянські гармати у війні проти України: звідки їх постачає
РФ використовує радянські гармати у війні проти України: звідки їх постачає
«Скарбниця не збільшується»: як Німеччина планує змінити допомогу біженцям з України
«Скарбниця не збільшується»: як Німеччина планує змінити допомогу біженцям з України
Українці побачать Супермісяць Мисливця: коли і де спостерігати унікальне явище
Українці побачать Супермісяць Мисливця: коли і де спостерігати унікальне явище
Узбекистан каратиме за квадробінг
Узбекистан каратиме за квадробінг

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
76K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 жовтня: ситуація на фронті
50K
Кадровий колапс. Посол назвав велику країну, куди відмовляються їхати українські дипломати
30K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 жовтня 2024
21K
«Слуга» Федієнко назвав причину масових рейдів ТЦК
14K
Відключення світла: як діятимуть графіки 15 жовтня
12K
Митника, якого впіймали на хабарі, суд поновив на посаді та призначив йому грошову компенсацію

Новини

Просування ворога на Курщині та Сході, балістичний обстріл та матч збірної: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Невеликий дощ та похолодання: прогноз погоди на 15 жовтня
Сьогодні, 06:00
15 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Як «Сталевий фронт» захищає Leopard: нові екрани для танків на передовій
Вчора, 14:46
ЗСУ відбили позииції біля Селидового та удар дронів «Хезболли» по ЦАХАЛ: головне за ніч
Вчора, 07:00
Хмарно, місцями дощі: прогноз погоди на 14 жовтня
Вчора, 06:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua