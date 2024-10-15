РФ використовує радянські гармати у війні проти України: звідки їх постачає

Нещодавно вважалося, що всі запаси гармат було передано союзникам СРСР

Використання старої радянської техніки вказує на те, що збройне виробництво не встигає за темпами втрат на полі бою

Російська армія, ймовірно, обстрілює українські позиції на Донеччині з використанням 122-мм гармати Д-74, яку розробили в Радянському Союзі наприкінці 1940-х років. Про це повідомляє Business Insider.

Видання пише, що гармати Д-74 не мали залишатися на озброєнні Росії. Оскільки після виготовлення СРСР експортував їх до дружніх країн, таких як В'єтнам і Китай. До недавнього часу вважалося, що всі запаси цієї зброї були передані союзникам.

У матеріалі йдеться, що застосування Д-74 у війні проти України свідчить про те, що Росія, ймовірно, імпортує ці системи або принаймні боєприпаси до них з Північної Кореї (КНДР).

Business Insider також зазначає, що Росія таким чином може намагатися демонструвати свої значні ресурси. Однак використання старої радянської техніки вказує на те, що збройне виробництво не встигає за темпами втрат на полі бою.

Нагадаємо, очільник Міністерства оборони Південної Кореї Кім Йон Хен вважає, що є висока ймовірність того, що військові з Північної Кореї воюють на боці Росії в Україні.

Також у звіті Інституту вивчення війни (ISW) йшлося про те, що на війні в Україні воюють солдати Північної Кореї. Ще частина особового складу проходить військову підготовку в Росії для ймовірного майбутнього розгортання разом із російськими силами.

Як відомо, біля Донецька в результаті ракетного удару 3 жовтня загинули понад 20 військовослужбовців, серед яких – шість офіцерів із Північної Кореї. Ще троє військовослужбовців КНДР були поранені. Керівник Центру протидії дезінформації Андрій Коваленко заявляв, що присутність північнокорейських військових у Донецькій області пов'язана з одним моментом. Він полягає у використанні росіян зброї КНДР.