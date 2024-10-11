Суд обрав запобіжний захід Гнезділову, який «добровільно демобілізувався»

Військовослужбовця підозрюють у дезертирстві

Сьогодні, 11 жовтня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Сергію Гнезділову – військовослужбовцю 56-ї ОМПБр, який публічно оголосив про самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду.

За рішенням суду військовослужбовця взяли під варту строком на 60 діб. Його підозрюють у дезертирстві.

Нагадаємо, що перед засіданням Гнезділов заявив, що голодуватиме, якщо законодавство про демобілізацію так і не буде розроблене та прийняте і додав, що готовий повернутися на службу, якщо такий документ ухвалять.

Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід для військовослужбовця Гнезділова



Напередодні правоохоронці порушили щодо нього кримінальну справу за статтею про дезертирство.



📽Радіо Свобода pic.twitter.com/UE2nmFP096 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) October 11, 2024

Як повідомлялося, військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.

У 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді, де служить Сергій Гнезділов, розпочалося службове розслідування. Пресслужба бригади наголосила, що позиція командування військової частини залишається незмінною – нульова толерантність до скоєння подібних вчинків.

До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.