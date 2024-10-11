Суд обрав запобіжний захід Гнезділову, який «добровільно демобілізувався»
Військовослужбовця підозрюють у дезертирстві
Сьогодні, 11 жовтня, Печерський райсуд Києва обрав запобіжний захід Сергію Гнезділову – військовослужбовцю 56-ї ОМПБр, який публічно оголосив про самовільне залишення військової частини (СЗЧ). Про це повідомляє кореспондентка Суспільного із зали суду.
За рішенням суду військовослужбовця взяли під варту строком на 60 діб. Його підозрюють у дезертирстві.
Нагадаємо, що перед засіданням Гнезділов заявив, що голодуватиме, якщо законодавство про демобілізацію так і не буде розроблене та прийняте і додав, що готовий повернутися на службу, якщо такий документ ухвалять.
Печерський райсуд Києва обирає запобіжний захід для військовослужбовця Гнезділова
Напередодні правоохоронці порушили щодо нього кримінальну справу за статтею про дезертирство.
📽Радіо Свобода pic.twitter.com/UE2nmFP096
Як повідомлялося, військовослужбовець 56 окремої мотопіхотної Маріупольської бригади Сергій Гнезділов оголосив, що самовільно залишив частину. Так він прагне привернути увагу до відсутності встановлених термінів служби у війську та того, що за Конституцією громадяни України мають обовʼязок захищати державу.
У 56-й окремій мотопіхотній Маріупольській бригаді, де служить Сергій Гнезділов, розпочалося службове розслідування. Пресслужба бригади наголосила, що позиція командування військової частини залишається незмінною – нульова толерантність до скоєння подібних вчинків.
До слова, Верховна Рада ухвалила в цілому закон №11322 про звільнення військових від кримінальної відповідальності за перше самовільне залишення частини та дезертирство. Для повернення на службу потрібна письмова згода командира частини. За відповідний законопроєкт проголосували 270 народних обранців.
Коментарі — 0