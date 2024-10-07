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Для чого РФ звинувачує Україну у плануванні терактів? Центр протидії дезінформації пояснив

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Для чого РФ звинувачує Україну у плануванні терактів? Центр протидії дезінформації пояснив
Сергій Наришкін звинувачує Україну в тероризмі
фото: АР

«Головним терористом у світі залишається Росія», – ЦПД

Начальник служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін звинуватив Україну та її партнерів у плануванні й здійсненні терактів на території РФ. Однак ця інформація є брехливою, як повідомляє Центр протидії дезінформації (ЦПД).

Сергій Наришкін висловив такі дезінформаційні меседжі: 

  • «розвідка США передає Києву дані для ударів по цивільній інфраструктурі в РФ»;
  • «Україна планувала захопити та замінувати курську АЕС»;
  • «західні спецслужби готували українські ДРГ для диверсій на території РФ»;
  • «Захід хоче використати українців для дестабілізації Євразійського регіону». 

ЦПД зауважує, що такими заявами Росія намагається створити для України образ «держави-терористки», яка нібито несе загрозу для свого світу. Також окупанти намагаються посіяти недовіру до українців та залякати держави, які надають Києву допомогу. 

«Заяви керівника СЗР Росії є брехнею, Наришкін не наводить жодних доказів своїх слів. Насправді головним терористом у світі залишається Росія – саме вона щодня здійснює атаки по цивільних об’єктах в Україні та тримає світ у страху, окупувавши Запорізьку АЕС і поставивши її під загрозу ядерної катастрофи», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що Росіяни провалили план Кремля відвоювати Курську область до жовтня. Тепер російський диктатор Володимир Путін вимагає від ФСБ виправляти помилки.

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Теги: росія росіяни Україна тероризм Центр протидії дезінформації війна

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