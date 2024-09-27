«Перемовини саме такі, які потрібні Україні»: Зеленський підсумував візит до США

Як зазначив президент України, партнери розглядають пункти плану перемоги

Президент України Володимир Зеленський підбив підсумки візиту до Сполучених Штатів Америки. Українська делегація повертається додому. Про це повідомив очільник нашої країни під час вечірнього звернення.

За словами Зеленського, він представив Америці план перемоги, при цьому пояснивши його кожен пункт.

«Тепер на рівні наших команд ми будемо працювати, щоб наповнити кожен крок, кожне наше рішення. Сильні позиції для України – це швидший мир. Усе ключове для України – на столі у партнерів, усе розглядається. Далекобійність, оборонний пакет, санкції проти Росії, кроки щодо російських активів. Ми по всіх темах встигли попрацювати», – каже він.

Тепер Україна готується до зустрічі у форматі «Рамштайн» на рівні лідерів, яку скликав американський президент Джо Байден. Як наголосив президент Зеленський, вчора у Вашингтоні вони з Байденом пройшли всі «ключові речі» та всі «ключові рішення».

As planned, today we are heading home after completing all the necessary talks. Every discussion went exactly as needed. The Victory Plan has been presented to America, and we explained each point in detail. Now, our teams will work to implement every step and decision. Strong… pic.twitter.com/BtuibHBWNd — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) — Volodymyr Zelenskyy / Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) September 27, 2024

«Готуємося до зустрічі в Німеччині у рамках «Рамштайну» – це формат, де разом із партнерами ми будемо йти за змістом пунктів плану перемоги. Дякую Президенту Байдену за запрошення», – зазначив український президент.

Також очільник нашої держави розповів деталі зустрічей та розмов з кандидатами в президенти США Камалою Гарріс та Дональдом Трампом.

«Як ми від початку й прагнули, План перемоги був представлений обом кандидатам у президенти. Зустріч із віцепрезиденткою Камалою Гарріс учора, довга розмова. І сьогодні – Дональд Трамп, розмова майже годину. Для України важливо, щоб Америка розуміла Україну безпосередньо. Саме так і є. Цю російську війну треба закінчувати, і закінчувати справедливо, щоб жоден агресор не робив більше такого, як Росія», – наголосив Зеленський.

Нагадаємо, у Нью-Йорку пройшла зустріч президента України Володимира Зеленського і кандидата у президенти США Дональда Трампа.

Як відомо, після того, як президент Володимир Зеленський відвідав завод снарядів у Пенсильванії, риторика та відношення Дональда Трампа сильно змінились і він не планував зустрічатися із українським лідером держави.

Раніше президент України Володимир Зеленський заявив, що хотів зустрітися з обома кандидатами у президенти США, оскільки будь-хто з них може очолити країну. Україна розраховує на підтримку і після виборів та має планувати цю співпрацю вже зараз.