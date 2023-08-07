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Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонити голову Тернопільської облради

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Вищий антикорупційний суд відмовився відсторонити голову Тернопільської облради
Апеляційна інстанція залишила без змін рішення слідчого судді, яким відмовлено у застосуванні відсторонення від посади Головка
фото з відкритих джерел

Стосовно підозрюваного продовжує діяти запобіжний захід у вигляді застави із покладенням процесуальних обов'язків

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду (ВАКС) остаточно відмовила у відстороненні від посади голови Тернопільської обласної ради Михайла Головка, викритого у вимаганні й одержанні хабаря від бізнесмена-волонтера. Про це Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) повідомила в Telegram.

«Прокурор наголошував на обґрунтованості підозри та наявності ризиків, пов'язаних з перебуванням указаної особи на посаді, оскільки інкримінований злочин тісно пов'язаний із займаною підозрюваним посадою, однак апеляційна інстанція залишила без змін рішення слідчого судді, яким відмовлено у застосуванні відсторонення від посади», – зауважили в САП.

Повідомляється, що стосовно підозрюваного продовжує діяти запобіжний захід у вигляді застави із покладенням процесуальних обов'язків, визначених слідчим суддею.

Рішення суду Апеляційної палати ВАКС є остаточним.

Як повідомлялося, голова Тернопільської облради Михайло Головко погорів на хабарі. 26 червня Національне антикорупційне бюро затримало голову Тернопільської облради Михайла Головка та двох заступників керівника Тернопільської обласної військової адміністрації Ігоря Дем'янчука (перший заступник) і Ігоря Гайдука за підозрою в одержанні неправомірної вигоди. За даними слідства, вони вимагали у волонтера 1,8 млн грн.

Нагадаємо, що Антикорупційний суд призначив Михайлу Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Згодом стало відомо, що голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу.

Теги: Вищий антикорупційний суд САП хабар

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