Головна Країна Суспільство
search button user button menu button

Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води

Віталій Тараненко
glavcom.ua
Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
Ексречниця Південного регіонального управління ДПСУ Іванна Плантовська своїм гламурним життям нацькувала правоохоронців на вже колишнього боса-прикордонника Сергія Мула
колаж: glavcom.ua

Начальник Південного регіонального управління прикордонслужби генерал-майор Сергій Мул обвинувачується у декларуванні недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності начальника Південного регіонального управління прикордонслужби генерала-майора Сергія Мула за обвинуваченням у внесенні завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації. Про повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

Йдеться про один із корупційних епізодів, а саме невнесення в е-декларацію прикордонника за 2020 рік відомостей про об’єкт незавершеного будівництва, який був не введений в експлуатацію, але повністю придатний для проживання. Мова про садибний будинок з надвірними побудовами у передмісті Києва, в якому дружина Мула разом з дітьми постійно проживала протягом 2020 року. Вартість цього об’єкта незавершеного будівництва становить понад 1,5 млн грн.

Під час розгляду справи захисник обвинуваченого подав клопотання про закриття кримінального провадження за епізодом недекларування обвинуваченим садибного будинку на підставі закінчення строків давності. Антикорупційний суд із цим погодився.

Наразі суд продовжує розгляд справи Мула за обвинуваченням у недекларуванні цього ж об’єкта в електронній декларації за 2021 рік. За даними НАБУ, після початку розслідування Сергій Мул намагався приховати факт недекларування, і відобразив у декларації за 2021 рік інформацію про «земельну ділянку зі спорудами» загальною площею 500 кв. м, яка нібито лише з 1 січня 2021 року перебуває в дружини й доньок на іншому праві користування, а саме – «тимчасове проживання».

Додамо, що судові засідання у справі начальника Південного регіонального управління прикордонслужби відбуваються у закритому режимі. На цьому наполягав його захист і пояснив тим, що посадовець є військовим, і обізнаність про його місце перебування нібито може загрожувати його життю.

Нагадаємо, що вже колишня речниця Південного регіонального управління ДПСУ, де Мул є начальником, Іванна Плантовська у січні 2023 року потрапила у скандал через те, що вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном і гламурним життям. Зокрема, Іванна показувала гарні фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів. Також дівчина похизувалася й фото машини зі своїм ім'ям на номерних знаках.

Згодом через суспільний розголос, який спровокувала Плантовська, виникли проблеми у її керівника: з’явилась інформація про можливі обшуки в керівника управління Сергія Мула, а також виявлені в нього мільйони готівки та іноземний паспорт. 

Наприкінці січня Плантовську було звільнено з посади. Через деякий час вона виїхала з України. Що стосується генерала Сергія Мула, то він продовжує очолювати Південне регіональне управління прикордонслужби.

Читайте також:

Теги: Держприкордонслужба нерухомість декларація Вищий антикорупційний суд

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нардеп Богдан Торохтій та його дружина Аліна Левченко
Дружина «слуги» Торохтія купила дві розкішні квартири під час війни
26 червня, 21:35
У середині літа на українців чекає кілька важливих подій
Скасування карантину та різке підвищення тарифів: що зміниться із 1 липня
1 липня, 05:00
Росіяни можуть купувати нерухомість у Литві лише з посвідками на проживання
Росіяни активно скуповують нерухомість в одній з країн Євросоюзу – ЗМІ
5 липня, 22:11
Зеленський перебуває з робочим візитом у Болгарії
Україна та Болгарія підписали декларацію про членство в НАТО: що це означає
6 липня, 16:36
У соцмережах укладання фіктивного шлюбу між військовозобов’язаним та жінкою, яка має інвалідність, коштує від 8 тис. грн до 20 тис. грн
Новий бізнес в Україні: одружитися на жінці з інвалідністю, щоб уникнути мобілізації
12 липня, 21:41
Слюсарєв вклався в нерухомість у Ніцці
«Слуга» Слюсарєв придбав нерухомість у Ніцці з партнеркою, яка має бізнес в Криму
14 липня, 10:53
У «Слузі народу» не змогли повідомити, чи вийшов Вадим Слюсарєв із президентської партії
Адвокатка Слюсарєва відреагувала на скандальне журналістське розслідування
14 липня, 20:54
Закарпатська область входить до п'ятірки регіонів з найбільшою кількістю нових житлових комлпексів
Ринок нерухомості: який регіон став найпопулярнішим для купівлі квартири
18 липня, 11:21
Росіян не особливо хочуть бачити у сусідній Фінляндії
Росіяни благають про візові поступки, але Фінляндія іншої думки
20 липня, 19:39

Суспільство

Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Михайла Нусера, який мріяв побачити сина
Хвилина мовчання: згадаймо добровольця Михайла Нусера, який мріяв побачити сина
На Тернопільщині дитину вбило струмом від електродриля
На Тернопільщині дитину вбило струмом від електродриля
Чому жителі Куп’янська не ховаються під час повітряної тривоги: глава військової адміністрації дав відповідь
Чому жителі Куп’янська не ховаються під час повітряної тривоги: глава військової адміністрації дав відповідь
Хвилина мовчання: згадаймо Назара Кравчука, який загинув у перший день ворожого наступу
Хвилина мовчання: згадаймо Назара Кравчука, який загинув у перший день ворожого наступу
Кислиця закликав ООН відреагувати на депортацію українських дітей Червоним Хрестом Білорусі
Кислиця закликав ООН відреагувати на депортацію українських дітей Червоним Хрестом Білорусі

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Порошенко привіз у госпіталь пораненій Марусі Звіробій знаковий український смаколик
75K
Що тепер скаже Онуфрій?
32K
Українські моряки завдали ворогові влучного удару
13K
Міноборони РФ пояснило, навіщо знищило собор Московської церкви в Одесі
11K
Міністр енергетики розповів, що може змусити росіян деокупувати Запорізьку АЕС
5738
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

Місцями дощі з грозами: прогноз погоди на 23 липня
Сьогодні, 05:23
23 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:04
За добу українські воїни знищили 16 ворожих баз – Генштаб
Вчора, 06:40
Дощі та грози у більшості областей: прогноз погоди на 22 липня
Вчора, 06:12
Стало відомо, коли США почнуть навчання українських пілотів на F-16
Вчора, 04:23
22 липня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:27

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту