Прикордонниця Плантовська та її генерал, звинувачений у корупції, вийшли сухими з води

Начальник Південного регіонального управління прикордонслужби генерал-майор Сергій Мул обвинувачується у декларуванні недостовірної інформації

Вищий антикорупційний суд звільнив від кримінальної відповідальності начальника Південного регіонального управління прикордонслужби генерала-майора Сергія Мула за обвинуваченням у внесенні завідомо недостовірних відомостей до електронної декларації. Про повідомляє «Главком» з посиланням на дані судового реєстру.

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Йдеться про один із корупційних епізодів, а саме невнесення в е-декларацію прикордонника за 2020 рік відомостей про об’єкт незавершеного будівництва, який був не введений в експлуатацію, але повністю придатний для проживання. Мова про садибний будинок з надвірними побудовами у передмісті Києва, в якому дружина Мула разом з дітьми постійно проживала протягом 2020 року. Вартість цього об’єкта незавершеного будівництва становить понад 1,5 млн грн.

Під час розгляду справи захисник обвинуваченого подав клопотання про закриття кримінального провадження за епізодом недекларування обвинуваченим садибного будинку на підставі закінчення строків давності. Антикорупційний суд із цим погодився.

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Наразі суд продовжує розгляд справи Мула за обвинуваченням у недекларуванні цього ж об’єкта в електронній декларації за 2021 рік. За даними НАБУ, після початку розслідування Сергій Мул намагався приховати факт недекларування, і відобразив у декларації за 2021 рік інформацію про «земельну ділянку зі спорудами» загальною площею 500 кв. м, яка нібито лише з 1 січня 2021 року перебуває в дружини й доньок на іншому праві користування, а саме – «тимчасове проживання».

Додамо, що судові засідання у справі начальника Південного регіонального управління прикордонслужби відбуваються у закритому режимі. На цьому наполягав його захист і пояснив тим, що посадовець є військовим, і обізнаність про його місце перебування нібито може загрожувати його життю.

Нагадаємо, що вже колишня речниця Південного регіонального управління ДПСУ, де Мул є начальником, Іванна Плантовська у січні 2023 року потрапила у скандал через те, що вихвалялась у соцмережах відпочинком за кордоном і гламурним життям. Зокрема, Іванна показувала гарні фото з Парижа на тлі Ейфелевої вежі, а також кадри з курортів. Також дівчина похизувалася й фото машини зі своїм ім'ям на номерних знаках.

Згодом через суспільний розголос, який спровокувала Плантовська, виникли проблеми у її керівника: з’явилась інформація про можливі обшуки в керівника управління Сергія Мула, а також виявлені в нього мільйони готівки та іноземний паспорт.

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Наприкінці січня Плантовську було звільнено з посади. Через деякий час вона виїхала з України. Що стосується генерала Сергія Мула, то він продовжує очолювати Південне регіональне управління прикордонслужби.