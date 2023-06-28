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Суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської облради

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської облради
Михайла Головка підозрюють в отриманні хабара від підприємця
фото з відкритих джерел

ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн

Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. Про це повідомляє Zaxid.net.

Головка та ще кілької посадовців облради підозрюють в отриманні хабара від підприємця.

ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Народна депутатка Оксана Савчук, яка є членкинею партії ВО «Свобода», просила суд віддати Михайла Головка на поруки, проте суд їй відмовив.

Раніше суд обрав запобіжний захід заступнику Головка Ігорю Дем’янчуку.

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру, згідно з частиною 4 статті 368 ККУ (Підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Чиновники вимагали хабар у бізнесмена-волонтера за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Також вони обіцяли використати ці кошти для погашення боргу Тернопільської.

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Теги: Тернопіль суд корупція

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