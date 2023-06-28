Суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської облради

Михайла Головка підозрюють в отриманні хабара від підприємця

ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн

Вищий антикорупційний суд у середу, 28 червня, обрав запобіжний захід голові Тернопільської обласної ради Михайлу Головку. Про це повідомляє Zaxid.net.

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Головка та ще кілької посадовців облради підозрюють в отриманні хабара від підприємця.

ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. Народна депутатка Оксана Савчук, яка є членкинею партії ВО «Свобода», просила суд віддати Михайла Головка на поруки, проте суд їй відмовив.

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Раніше суд обрав запобіжний захід заступнику Головка Ігорю Дем’янчуку.

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру, згідно з частиною 4 статті 368 ККУ (Підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Чиновники вимагали хабар у бізнесмена-волонтера за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Також вони обіцяли використати ці кошти для погашення боргу Тернопільської.