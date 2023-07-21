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Чиновники, які за гроші пропонували військовим демобілізацію, отримали підозру

Діана Гасюк
glavcom.ua
Чиновники, які за гроші пропонували військовим демобілізацію, отримали підозру
фото: Державне бюро розслідувань

Двоє посадовців пропонували військовослужбовцям звільнення від служби начебто за станом здоров’я

Правоохоронні органи розкрили корупційну схему, в якій двоє чиновників обіцяли демобілізацію військовослужбовцям за плату у розмірі 7 тисяч доларів. Правоохоронці їм про підозру. Про це повідомляє Державне бюро розслідувань.

Начальник відділу Служби судової охорони та завідувач одного з відділень Головного військового клінічного госпіталю пропонували військовослужбовцям звільнення від служби начебто за станом здоров’я.

Працівник судової охорони товаришував з лікарем військового госпіталю та вирішив заробити на цьому знайомстві.

«Він зокрема знайшов військовослужбовця, який висловлював небажання служити та запропонував йому за 7 тисяч доларів допомогу з демобілізацією», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що для цього військовий мав пройти лікування у госпіталі через фіктивну проблему зі здоров’ям «під наглядом» завідувача відділення. Потім, на підставі підробленої виписки, пройти військово-лікарську комісію, яка б звільнила його зі служби за станом здоров’я.

Правоохоронці затримали працівника судової охорони, коли він отримував хабар. Наразі задокументовано штучну госпіталізацію одного військового до лікарні з нібито «хворобою серця». Тривають слідчі для встановлення інших можливих фактів отримання хабарів з військовослужбовців.

Обом учасникам оборудки повідомлено про підозру в одержанні неправомірної вигоди за вплив на прийняття рішення особою, уповноваженою на виконання функцій держави. Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років з конфіскацією майна.

Раніше повідомлялося, що за публічного обвинувачення Івано-Франківської обласної прокуратури суд визнав винними п’ятьох депутатів держдуми РФ у посяганні на територіальну цілісність і недоторканність України (ч. 3 ст. 110 КК України).

Російських депутатів засуджено до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Прокурори в суді довели, що російські депутати вчинили умисні дії з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, які призвели до загибелі людей та інших тяжких наслідків.

Теги: хабар гроші прокурор звільнення

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