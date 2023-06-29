Головна Країна Кримінал
search button user button menu button

Голова Тернопільської облради вийшов з-під варти

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Голова Тернопільської облради вийшов з-під варти
ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн
фото з відкритих джерел

Коли буде наступне судове засідання невідомо

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу. Про це «Суспільному» повідомив його адвокат Олександр Тананакін.

«Коли буде наступне судове засідання невідомо, про це ще рано говорити», – сказав адвокат.

Зазначимо, що тепер Головко зобов’язаний: 

  • прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;
  • не відлучатися із Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;
  • повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;
  • утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;
  • здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;
  • носити електронний засіб контролю.

Раніше повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід заступнику Головка Ігорю Дем’янчуку.

Вчора ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн. 

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру, згідно з частиною 4 статті 368 ККУ (Підкуп особи, яка надає публічні послуги).

Чиновники вимагали хабар у бізнесмена-волонтера за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Також вони обіцяли використати ці кошти для погашення боргу Тернопільської.

Читайте також: Голова Тернопільської облради погорів на хабарі: деталі гучного скандалу
Теги: Тернопільщина суд адвокат хабар

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Михайла Головка підозрюють в отриманні хабара від підприємця
Суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської облради
Вчора, 20:35
Обласна військова адміністрація, в якій днями було викрито посадовців-хабарників, категорично відмовляється надавати інформацію на журналістський запит
Тернопільська ОВА приховує дані про чоловіків, які мотаються за кордон під час війни
Вчора, 18:26
Якщо Ігор Дем’янчук внесе заставу, він носитиме електронний браслет
Корупційний скандал у Тернопільській облраді. Обрано запобіжний захід одному з посадовців
Вчора, 16:55

Кримінал

Голова Тернопільської облради вийшов з-під варти
Голова Тернопільської облради вийшов з-під варти
Митрополит Павло порушив домашній арешт (відео)
Митрополит Павло порушив домашній арешт (відео)
Суд виніс вирок головному гауляйтеру Запоріжжя Балицькому
Суд виніс вирок головному гауляйтеру Запоріжжя Балицькому
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
Вперше прокуратура скасувала умовний вирок ухилянту, суд відправив його за ґрати
Скільки в Україні коштує обмастити чужу машину фекаліями? Суд визначив ціну
Скільки в Україні коштує обмастити чужу машину фекаліями? Суд визначив ціну
Суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської облради
Суд обрав запобіжний захід голові Тернопільської облради

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
93K
«Вагнерівці» незабаром можуть повторити «подвиг Наполеона» – військовий експерт
18K
Рада скасувала право на відстрочку від мобілізації тим, хто має родичів з інвалідністю
9987
29 червня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6921
Український дубляж зникне з кінотеатрів? Що приховує пропозиція Зеленського про англійську мову
5822
Путіна все влаштовує. І це хороша новина для України
5011
Який вигляд має могила ексмера Омельченка: шокуючі фото

Новини

Європейські лідери відвідали Київ та загроза теракту на ЗАЕС. Головне за 28 червня
Вчора, 21:00
Дружина звинуваченого у корупції голови Тернопільської облради спростувала «розлучення»
Вчора, 13:22
Розмова Зеленського з Байденом, вибухи в Одесі: головне за ніч
26 червня, 07:38
Каховське водосховище після підриву греблі. У мережі з'явилися нові фото
26 червня, 07:28
За добу відбулось 36 бойових зіткнень: Генштаб поінформував про ситуацію на фронті
26 червня, 07:06
На Україну насувається циклон: синоптики розповіли, як зміниться погода
26 червня, 05:47

Прес-релізи

Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
Нова конкурсна програма на підтримку ветеранського бізнесу: можна отримати 3 мільйони гривень
29 червня, 15:34
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту