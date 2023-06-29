Голова Тернопільської облради вийшов з-під варти

ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн

Коли буде наступне судове засідання невідомо

Голову Тернопільської обласної ради Михайла Головка звільнили з-під варти. За нього внесли заставу. Про це «Суспільному» повідомив його адвокат Олександр Тананакін.

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«Коли буде наступне судове засідання невідомо, про це ще рано говорити», – сказав адвокат.

Зазначимо, що тепер Головко зобов’язаний:

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прибувати за кожною вимогою до слідчого, прокурора та суду;

не відлучатися із Тернополя та Тернопільської області без дозволу слідчого, прокурора або суду;

повідомляти слідчого, прокурора або суд про зміну свого місця проживання та місця роботи;

утримуватися від спілкування з особами, указаними в ухвалі суду;

здати на зберігання до відповідних органів державної влади паспорт для виїзду за кордон, інші документи, що дають право на виїзд з України;

носити електронний засіб контролю.

Раніше повідомлялося, що суд обрав запобіжний захід заступнику Головка Ігорю Дем’янчуку.

Вчора ВАКС призначив Головку два місяці арешту або заставу у розмірі 805 тис. грн.

Нагадаємо, НАБУ та САП затримали «на гарячому» голову Тернопільської облради з партії ВО «Свобода» Михайла Головка та двох заступників голови Тернопільської військово-цивільної адміністрації – Ігоря Дем'янчука і Ігоря Гайдука.

Зараз вирішується питання про повідомлення їм про підозру, згідно з частиною 4 статті 368 ККУ (Підкуп особи, яка надає публічні послуги).

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Чиновники вимагали хабар у бізнесмена-волонтера за підписання актів виконаних робіт з будівництва та ремонту інфраструктурних об’єктів комунальним підприємством Тернопільської облради. Також вони обіцяли використати ці кошти для погашення боргу Тернопільської.