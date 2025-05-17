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Мер Кличко задекларував арсенал зброї

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Єлизавета Жабська
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Мер Кличко задекларував арсенал зброї
Володимир Кличко (зліва) не шкодує грошей на дорогі подарунки для старшого брата
фото: Віталій Кличко/Telegram

Віталій Кличко отримав у дарунок від брата колекцію зброї вартістю майже 2 млн

Український боксер Володимир Кличко обдарував свого брата, мера Києва Віталія Кличка зброєю на суму 1,74 млн грн. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на декларації міського голови.

Віталій Кличко сповістив про суттєві зміни в майновому стані 14 травня. Зокрема, він задекларував подарунок у негрошовій формі загальною вартістю 1,21 млн грн, який дістався йому від молодшого брата ще в жовтні 2023 року. Варто зазначити, що, згідно з законом, декларант зобов’язаний відзвітувати про суттєві зміни в майновому стані впродовж 10 днів з моменту отримання доходу чи майна.

До подарункового набору від Кличка-молодшого ввійшли:

  • пістолет «Форт» 12Р, помпова рушниця Fabarm (SDASS pump-action) і карабін ОП СКС 7,62 загальною вартістю 120,39 тис. грн;
  • карабін Desert Tech SRS Rifle за 252,49 тис. грн;
  • карабін нарізний POF USA Minuteman 14.5'' 223 REM DI за 125,84 тис. грн;
  • ствольна коробка Daniel Defense 223, затвор Daniele Defense 223 та два стволи загальною вартістю 396,16 тис. грн;
  • карабін нарізний POF USA P-415, кал. 223 rem, модель POF P-415 за 156,64 тис. грн;
  • ствол нарізний Deseret Tech SRS, кал. 38, модель Desert Tech SRS.
Володимир Кличко обдарував старшого брата зброєю
Володимир Кличко обдарував старшого брата зброєю
дані реєстру декларацій

Окремо Віталій Кличко задекларував ще один подарунок у негрошовій формі від молодшого брата – карабін мисливський нарізний TS HTI, кал. 408 СТ, модель TS HTI торгової марки «Тактичні системи» за ціною 536,22 тис. грн. Ця зброя поповнила колекцію мера Києва 1 серпня 2024 року.

Володимир Кличко обдарував старшого брата зброєю
Володимир Кличко обдарував старшого брата зброєю
дані реєстру декларацій

Раніше «Главком» повідомляв, що Віталій Кличко отримав 1,1 млн грн роялті за співпрацю з британським агентством з підбору спікерів Chartwell Speakers.

Крім того, мер Києва отримав 3,62 млн грн роялті за участь у виробництві відеогри про бокс Undisputed. 

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Теги: Віталій Кличко Володимир Кличко зброя декларація

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