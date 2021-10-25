Частина фігурантів санкцій РНБО встигла «приховати» свої активи до підписання указів Зеленським (відео)

Підсанкційні особи могли бути попереджені про заплановані санкції

Фігуранти «контрабандних» санкційних списків Ради нацбезпеки і оборони виходили зі складу засновників та бенефіціарів своїх підприємств перед застосуванням санкцій, що може свідчити про витоки інформації на користь цих фігурантів. Про це йдеться в розслідуванні Данила Мокрика на Bihus.Info.

Зміни засновників і бенефіціарів підприємств, пов’язаних із підсанкційними особами, можуть свідчити про те, що вони були попереджені про застосування до них санкцій або ж про те, що їм умисно дали час та можливість захистити свої активи.

До прикладу, за рішенням РНБО від 15 квітня під санкції потрапив Олександр Черепинський. Ці санкції Володимир Зеленський ввів в дію своїм Указом 21 квітня. Але до цього Олександр Черепинський встиг вийти зі складу засновників або бенефіціарів щонайменше шести підприємств. На п’яти із шести цих підприємств санкції не наклали.

Цікаво, що в багатьох випадках Олександр Черепинський виходив зі складу своїх підприємств навіть за декілька днів до рішення РНБО – 12 та 13 квітня.

Схожих випадків багато. Так, за рішенням РНБО від 2 квітня під санкції мали потрапити Валерій Пересоляк та Віктор Шерман. Однак до того, як Володимир Зеленський на наступний день, 3 квітня, ввів це рішення в дію, Віктор Шерман встиг вийти з засновників свого підприємства ТОВ «Міра», а Валерій Пересоляк у державному реєстрі зник із переліку засновників двох будівельних підприємств в Ужгороді. Причому у випадку Пересоляка відповідні зміни до державного реєстру внесені нотаріусом в неробочий час – близько 23:00. Жодне з цих підприємств під санкції не потрапило.

Крім згаданого вище Черепинського, серед фігурантів санкційного списку контрабандистів, затвердженого РНБО 15 квітня і введеного в дію Зеленським 21 квітня, у цей проміжок часу встиг вийти із трьох підприємств Едуард Кукоба. З цих трьох підприємств до санкційного списку внесли лише одне – ТОВ «Вілла Дель Ре».

Особливо довгим виявився проміжок часу між рішенням РНБО і Указом Президента для третього списку контрабандистів. Виїзне засідання РНБО відбулося 30 липня у Краматорську і того ж дня на брифінгу секретар Ради Олексій Данілов повідомив, що санкції будуть застосовані щодо трьох осіб: іноземця Олександра Акста і двох громадян України – Валерія Фальковського та Владислава Студенця.

Однак ще за декілька годин до брифінгу секретаря РНБО Валерій Фальковський вийшов зі складу засновників свого підприємства «Навитайм». Указ же про введення цих санкцій Володимир Зеленський підписав лише через 68 днів. Підприємства «Навитайм» серед підсанкційних – немає.

Готуючи це розслідування, журналісти Bihus.Info звернулися з проханнями про коментарі до Офісу Президента та до Ради нацбезпеки і оборони, однак не отримали на ці запити жодної відповіді.

Секретаря РНБО Олексія Данілова вдалося запитати про можливі витоки інформації про санкції і попередження майбутніх фігурантів санкційних списків лише під час короткого підходу на вулиці. У відповідь на запитання Олексій Данілов порадив звернутися до РНБО із офіційним листом.

Як повідомлялося 15 квітня, РНБО ввело другий пакет санкцій проти контрабандистів. Згодом Зеленський затвердив рішення РНБО про санкції проти 13 громадян та 95 компаній.

Раніше члени РНБО ухвалили рішення про введення санкцій за причетність до контрабанди. Тоді санкції запровадили проти, як сказав Зеленський, «топ-10 контрабандистів». Імена фігурантів санкційного списку пізніше оголосив секретар РНБО.

Після засідання РНБО було відсторонено понад сотню митників.

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