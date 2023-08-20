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Черговий скандал у Національному музеї історії: фахівець шокований новою експозицією

Надія Карбунар
glavcom.ua
Черговий скандал у Національному музеї історії: фахівець шокований новою експозицією
Три предмети, названі «гривнами» доби Київської Руси, є підробками, вважає історик
фото: Олександр Алфьоров/Facebook

Відомий історик звернувся до прокуратури, поліції та СБУ через виставку «День археолога: врятовані скарби»

Національний музей історії України виставив замість артефактів часів Київської Русі підробки. Про це заявив історик Олександр Алфьоров. За словами фахівця, він зараз перебуває на Бахмутському напрямку, однак оглянув фото виставки «День археолога: врятовані скарби» та з упевненістю може сказати – три предмети, названі «гривнами» доби Київської Руси, є несправжніми.

Черговий скандал у Національному музеї історії: фахівець шокований новою експозицією фото 1

«Гривні мають свою типологію відповідно до форми та ваги: Київська, Чернігівська, Новгородська, Литовська, Галицька, Волинська, Татарська (всі вони мають ще значну кількість внутрішніх підвидів із урахування форми та ваги). Представлені на вітрині срібні зливки – не відповідають жодним типам. Середня – абсолютно фентезійна. Дві бічні – здалека нагадують подовжену гривну київського типу (на вагу 190-195 грам) проте одночасно мають значну кількість невідповідностей», – пояснив свою думку науковець.

Крім того, клейма не на зовнішній бік, як на предметах з виставки, а на внутрішній та з краєчку, стверджує Олександр Алфьоров.

«Тобто відбулась легалізація підробок на державному рівні з задіянням державних інституцій. Наскільки мені відомо – таких гривень-сувенірів було створено близько десятка для продажу. У такий спосіб чорний ринок отримав легалізацію фальшивок», – каже історик.

Фахівець також звернувся до прокуратури, поліції та СБУ із проханням перевірити виставку.

Раніше навколо музею історії України розгорівся скандал

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Теги: ринок музеї музей скандал Олександр Алфьоров

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