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Держкіно назвало ім'я переможця на посаду очільника «Довженко-Центру»

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Держкіно назвало ім'я переможця на посаду очільника «Довженко-Центру»
Олена Гончарук вперше очолила «Довженко-Центр» у квітні 2021 року
фото з відкритих джерел

За результатами голосування переможницею визнано Олену Гончарук

У конкурсі на посаду керівника державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка» перемогла Олена Гончарук. Про це повідомила пресслужба Державного агентства з питань кіно.

Зазначається, що під час засідання конкурсної комісії були проведені співбесіди з кандидатами на посаду керівника Довженко-центру: Вікторією Водкою, Оленою Гончарук, Олексієм Пантелєєвим та Сергієм Слєпаком, Кирило Жаровський відмовився від подальшої участі у конкурсі.

За результатами голосування переможницею визнано Олену Гончарук.

Олена Гончарук вперше очолила «Довженко-Центр» у квітні 2021 року. Втім 2 листопада 2022 року Держкіно відсторонило її від виконання обов’язків. Гончарук залишилася на посаді керівниці Музею кіно Довженко-Центру.

Довженко-Центр – найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тис. найменувань (більше 60 тис. одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 тис. архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF). Колекція Довженко-Центру є найбільшою в світі збіркою творів українського кіномистецтва.

До відома, конкурс на посаду керівника Довженко-Центру було оголошено 21 грудня 2022 року. Прийом документів від претендентів тривав до 20 січня 2023 року.

Нагадаємо, Держагентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію найбільшого і єдиного міжнародно визнаного кіноархіву України Довженко-Центру. Наказ де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

Згодом, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно. 

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Теги: Мінкульт конкурс скандал Держкіно культура

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