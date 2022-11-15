Скандал довкола Довженко-Центру: Мінкульт садить сторони за стіл переговорів

Мінкульт провів нараду з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами

Ткаченко: Реорганізацію Довженко-центру зупинено

Міністерство культури та інформаційної політики після гучного розголосу довкола «Довженко-центру» зупинило реорганізацію Національного центру кінематографії. Про це повідомив очільник міністерства Олександр Ткаченко.

За його словами, таке рішення ухвалили під час наради з керівництвом Держкіно, Довженко-Центру, представниками Офісу президента та депутатами.

Також на нараді були прийняті наступні рішення:

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фонд і музей залишити в тому статусі, в якому вони є зараз — як цілісний майновий комплекс;

призначити прозорий конкурс на посаду директора Довженко-Центру;

звернутись до Держаудиту щодо проведення повноцінного аудиту Довженко-Центру;

розпочати процес надання Довженко-Центру статусу національного де-юре (не лише в назві, але й фактично). Це має убезпечити використання його майна не за призначенням;

вирішити питання реорганізації державного підприємства в державну організацію, що дозволить Довженко-Центру працювати за профілем як музей та архів;

створити міжвідомчу робочу групу для експертної оцінки музейних цінностей Довженко-Центру.

Ткаченко каже, що деталі щодо цих рішень найближчим часом має надати Держкіно.

Нагадаємо, Держкіно планує провести «реорганізацію» Національного центру Олександра Довженка (Довженко-Центру), попри спротив працівників установи та громадськості.

Як відомо, Довженко-Центр змінив орган управління влітку – Міністерство культури передало Центр до Державного агентства з питань кіно. Невдовзі, 16 серпня, Держкіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Колектив Центру назвав реорганізацію загрозою для збереження кіноархіву та існування інституції.

Нагадаємо, 2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки Центру. Натомість призначило нову виконувачку обов’язків директорки – Юлію Каждан та новий конкурс на посаду директора. Як з’ясувалось, нова в.о. директорки не має досвіду управління інституціями культури. Колектив Довженко-Центру не пропустив Каждан на робоче місце.

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Також 10 листопада, у Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, відбулися обшуки. До будівлі прийшли співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України.