Головна Країна Культура
search button user button menu button

Скандал навколо Довженко-Центру: Українська кіноакадемія виступила із заявою

Надія Клочко
glavcom.ua
Скандал навколо Довженко-Центру: Українська кіноакадемія виступила із заявою
Українська кіноакадемія вимагає публічного звіту голови Держкіно
фото з відкритих джерел

Українська кіноакадемія вимагає визнати за Довженко-Центром статус Національного фонду фільмів

Держкіно планує провести «реорганізацію» Національного центру Олександра Довженка (Довженко-Центру), попри спротив працівників установи та громадськості. На ситуацію з Довженко-Центром відреагувала Українська кіноакадемія.

У заяві Української кіноакадемії наголошується, що дії Держкіно можуть призвести призведуть до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.

«По суті справи йдеться про зупинення демократичних норм нашого спільного життя, їх цинічне ігнорування. Апеляції щодо контексту війни є нікчемними – саме під час таких глобальних випробувань роль і значення культури зростають. Тим більше, що перед нами ворог, який використовує як першорядні інструменти культурно-інформаційного впливу. Натомість дії Держкіно щодо Довженко-центру прогнозовано призведуть до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні. Виходить, що чиїсь корисливі інтереси (йдеться про господарсько-майновий комплекс заледве не в центрі української столиці) поставлені вище інтересів державних і власне культурних», – йдеться у заяві.

Українська кіноакадемія також нагадала про «сумнівний конкурс» з виборів голови Держкіно, наголосивши, що у такий же спосіб відбулося і призначення нової очільниці Довженко-Центру.

«А все почалося із сумнівного конкурсу з виборів голови Держкіно, продовжилося такими самими недовиборами Ради з державної підтримки кінематографії й гірко очікуваною діяльністю фактично згори призначених посадовців. Процедура призначення генерального директора Довженко-центру мала так само всі ознаки порушення законів – абсолютно коректні підсумки голосування членів конкурсної комісії були скасовані без найменших на те причин», – зазначили у організації.

У заяві також зазначається, що робота Держкіно «викликає надто багато запитань і так само багато сумнівів». Тож Українська кіноакадемія вимагає публічного звіту голови Держкіно Марини Кудерчук про діяльність відомства як мінімум за період від 12 березня 2022 року, коли Держкіно отримало нові повноваження й координується Кабінетом міністрів України.

Також організація вимагає визнати за Довженко-Центром статус Національного фонду фільмів, що убезпечить цілісність і неподільність колекції – фільмофонду, кіноархіву й музею, та її значення як національного культурного надбання, а також привести до відповідності нормативно-правову базу, визначену статтею 17 «Закону про кінематографію».

«Також потрібно сформувати робочу групу в складі групи фахівців для вироблення стратегії розвитку національної кіноіндустрії та екранної культури. Потрібно забезпечити широке громадське обговорення діяльності Держкіно, підсумком чого має стати вироблення нової концепції структурного облаштування й діяльності органу управління кіногалуззю з обов’язковим урахуванням досвіду провідних європейських кіноінституцій. Чільним має стати принцип самоврядування, домінації фахівців, експертів, а не чиновників, що унеможливить, зокрема, впровадження корупційних схем розподілу коштів на фінансування кіногалузі. Насамкінець вимагаємо відновити фінансування кіногалузі в частині фільмового виробництва відповідно до Закону «Про державну підтримку кінематографії України», – зазначається у заяві.

Українська кіноакадемія українське об'єднання експертів і професіоналів у галузі кіно та кіновиробництва, засноване 2017 року з метою підтримки та розвитку сучасного українського кінематографа. З 2017 року Українська кіноакадемія проводить щорічне вручення Національної кінопремії Золота дзиґа.

Як відомо, Довженко-Центр змінив орган управління влітку – Міністерство культури передало Центр до Державного агентства з питань кіно. Невдовзі, 16 серпня, Держкіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Колектив Центру назвав реорганізацію загрозою для збереження кіноархіву та існування інституції.

Нагадаємо, 2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки Центру. Натомість призначило нову виконувачку обов’язків директорки – Юлію Каждан та новий конкурс на посаду директора. Як з’ясувалось, нова в.о. директорки не має досвіду управління інституціями культури. Колектив Довженко-Центру не пропустив Каждан на робоче місце.

Сьогодні, 10 листопада, у Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, відбулися обшуки. До будівлі прийшли співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України.

Читайте також: Без досвіду в кіноіндустрії, однак володіє гіпнозом: цікаві факти про керівницю Довженко-Центру 
Теги: Держкіно кіно

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Юлія Каждан так і не змогла потрапити на своє робоче місце у Довженко-Центрі
Скандал навколо Довженко-Центру. Колектив прогнав нову керівницю (відео)
8 листопада, 15:28
Близько 20 людей з поліції та СБУ проводять слідчі дії у будівлі Довженко-Центру
Поліція та СБУ прийшли з обшуками у Довженко-Центр
Сьогодні, 14:35
Попередня діяльність Каджан не повʼязана зі сферою кіно, а із собаками 
Керівницею Довженко-Центру призначена очільниця кінологів: соцмережі відреагували мемами
2 листопада, 20:30

Культура

Радіодиктант національної єдності-2022: організатори зафіксували рекорд
Радіодиктант національної єдності-2022: організатори зафіксували рекорд
Скандал навколо Довженко-Центру: Українська кіноакадемія виступила із заявою
Скандал навколо Довженко-Центру: Українська кіноакадемія виступила із заявою
Рашисти обікрали церкву в Енергодарі
Рашисти обікрали церкву в Енергодарі
Поліція та СБУ прийшли з обшуками у Довженко-Центр
Поліція та СБУ прийшли з обшуками у Довженко-Центр
У Південній Кореї вперше відбудеться показ українських фільмів
У Південній Кореї вперше відбудеться показ українських фільмів
День української писемності та мови: історія та традиції свята
День української писемності та мови: історія та традиції свята

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
41K
«Кухар Путіна» несподівано похвалив командування військ РФ за вихід із Херсона
36K
Навіщо росіянам відступ з Херсона. Версія Бутусова
31K
Програш Путіна чи провокація? Чи справді українцям варто радіти новинам із Херсона
15K
Рада може визнати незалежність Татарстану: рашисти заздалегідь істерять (фотофакти) 
15K
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва
15K
Вихід із Херсона: британська розвідка назвала уразливі місця росіян

Новини

ЗСУ вдарили по чотирьох позиціях ворожих сил ППО – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту