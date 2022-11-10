Скандал навколо Довженко-Центру: Українська кіноакадемія виступила із заявою

Українська кіноакадемія вимагає визнати за Довженко-Центром статус Національного фонду фільмів

Держкіно планує провести «реорганізацію» Національного центру Олександра Довженка (Довженко-Центру), попри спротив працівників установи та громадськості. На ситуацію з Довженко-Центром відреагувала Українська кіноакадемія.

У заяві Української кіноакадемії наголошується, що дії Держкіно можуть призвести призведуть до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні.

«По суті справи йдеться про зупинення демократичних норм нашого спільного життя, їх цинічне ігнорування. Апеляції щодо контексту війни є нікчемними – саме під час таких глобальних випробувань роль і значення культури зростають. Тим більше, що перед нами ворог, який використовує як першорядні інструменти культурно-інформаційного впливу. Натомість дії Держкіно щодо Довженко-центру прогнозовано призведуть до нищення однієї з найважливіших культурних інституцій в Україні. Виходить, що чиїсь корисливі інтереси (йдеться про господарсько-майновий комплекс заледве не в центрі української столиці) поставлені вище інтересів державних і власне культурних», – йдеться у заяві.

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Українська кіноакадемія також нагадала про «сумнівний конкурс» з виборів голови Держкіно, наголосивши, що у такий же спосіб відбулося і призначення нової очільниці Довженко-Центру.

«А все почалося із сумнівного конкурсу з виборів голови Держкіно, продовжилося такими самими недовиборами Ради з державної підтримки кінематографії й гірко очікуваною діяльністю фактично згори призначених посадовців. Процедура призначення генерального директора Довженко-центру мала так само всі ознаки порушення законів – абсолютно коректні підсумки голосування членів конкурсної комісії були скасовані без найменших на те причин», – зазначили у організації.

У заяві також зазначається, що робота Держкіно «викликає надто багато запитань і так само багато сумнівів». Тож Українська кіноакадемія вимагає публічного звіту голови Держкіно Марини Кудерчук про діяльність відомства як мінімум за період від 12 березня 2022 року, коли Держкіно отримало нові повноваження й координується Кабінетом міністрів України.

Також організація вимагає визнати за Довженко-Центром статус Національного фонду фільмів, що убезпечить цілісність і неподільність колекції – фільмофонду, кіноархіву й музею, та її значення як національного культурного надбання, а також привести до відповідності нормативно-правову базу, визначену статтею 17 «Закону про кінематографію».

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«Також потрібно сформувати робочу групу в складі групи фахівців для вироблення стратегії розвитку національної кіноіндустрії та екранної культури. Потрібно забезпечити широке громадське обговорення діяльності Держкіно, підсумком чого має стати вироблення нової концепції структурного облаштування й діяльності органу управління кіногалуззю з обов’язковим урахуванням досвіду провідних європейських кіноінституцій. Чільним має стати принцип самоврядування, домінації фахівців, експертів, а не чиновників, що унеможливить, зокрема, впровадження корупційних схем розподілу коштів на фінансування кіногалузі. Насамкінець вимагаємо відновити фінансування кіногалузі в частині фільмового виробництва відповідно до Закону «Про державну підтримку кінематографії України», – зазначається у заяві.

Українська кіноакадемія – українське об'єднання експертів і професіоналів у галузі кіно та кіновиробництва, засноване 2017 року з метою підтримки та розвитку сучасного українського кінематографа. З 2017 року Українська кіноакадемія проводить щорічне вручення Національної кінопремії Золота дзиґа.

Як відомо, Довженко-Центр змінив орган управління влітку – Міністерство культури передало Центр до Державного агентства з питань кіно. Невдовзі, 16 серпня, Держкіно оголосило про реорганізацію Довженко-Центру. Колектив Центру назвав реорганізацію загрозою для збереження кіноархіву та існування інституції.

Нагадаємо, 2 листопада Держкіно звільнило Олену Гончарук з посади директорки Центру. Натомість призначило нову виконувачку обов’язків директорки – Юлію Каждан та новий конкурс на посаду директора. Як з’ясувалось, нова в.о. директорки не має досвіду управління інституціями культури. Колектив Довженко-Центру не пропустив Каждан на робоче місце.

Сьогодні, 10 листопада, у Довженко-Центрі, де розташований найбільший український кіноархів, відбулися обшуки. До будівлі прийшли співробітники прокуратури, поліції та Служби безпеки України.