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Держкіно оголосило конкурс на посаду очільника Довженко-Центру

Людмила Яцюк
glavcom.ua
Держкіно оголосило конкурс на посаду очільника Довженко-Центру
Держагентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію найбільшого і єдиного міжнародно визнаного кіноархіву України Довженко-Центру
Фото з відкритих джерел

Претенденти повинні мати вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіти державною мовою

Державне агентства України з питань кіно оголосило конкурс на посаду керівника державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка». Про це йдеться на сайті агентства.

Документи почали приймати від сьогодні до 16:00 20 січня. Формування конкурсної комісії розпочнеться із 22 грудня.

Як зазначили у Держкіно, термін проведення конкурсу – не більш ніж 60 днів, а саме з 21 грудня 2022 року до 21 лютого 2023 року.

Претенденти на посаду повинні мати вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менш трьох років, володіти державною мовою, мати відповідні ділові та моральні якості, а також освітній і професійний рівень, які дадуть можливість «виконувати відповідні посадові обов’язки».

У зв’язку з воєнним станом і пов’язаними з карантином обмежувальними протиепідемічними заходами представники ЗМІ та громадськості зможуть лише спостерігати за онлайн-трансляцією засідань конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами на офіційному YouTube – каналі Державного агентства України з питань кіно.

Довженко-Центр – найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тис. найменувань (більше 60 тис. одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 тис. архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF). Колекція Довженко-Центру є найбільшою в світі збіркою творів українського кіномистецтва.

Нагадаємо, Держагентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію найбільшого і єдиного міжнародно визнаного кіноархіву України Довженко-Центру. Наказ де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

Згодом, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно. 

Після цього  тимчасово виконувати обов’язки керівниці Довженко-Центру призначил Юлію Каждан, яку на сайті установи називають професійним кризовим менеджером. За інформацією ЗМІ, Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно, що викликало обурення та кепкування у соцмережах. 

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Теги: війна культура Держкіно кіностудія конкурс Мінкульт

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