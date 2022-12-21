Держкіно оголосило конкурс на посаду очільника Довженко-Центру

Держагентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію найбільшого і єдиного міжнародно визнаного кіноархіву України Довженко-Центру

Претенденти повинні мати вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, володіти державною мовою

Державне агентства України з питань кіно оголосило конкурс на посаду керівника державного підприємства «Національний центр Олександра Довженка». Про це йдеться на сайті агентства.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Документи почали приймати від сьогодні до 16:00 20 січня. Формування конкурсної комісії розпочнеться із 22 грудня.

Як зазначили у Держкіно, термін проведення конкурсу – не більш ніж 60 днів, а саме з 21 грудня 2022 року до 21 лютого 2023 року.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Претенденти на посаду повинні мати вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менш трьох років, володіти державною мовою, мати відповідні ділові та моральні якості, а також освітній і професійний рівень, які дадуть можливість «виконувати відповідні посадові обов’язки».

У зв’язку з воєнним станом і пов’язаними з карантином обмежувальними протиепідемічними заходами представники ЗМІ та громадськості зможуть лише спостерігати за онлайн-трансляцією засідань конкурсної комісії під час проведення співбесіди з кандидатами на офіційному YouTube – каналі Державного агентства України з питань кіно.

Довженко-Центр – найбільший і єдиний міжнародно визнаний кіноархів України, в якому зберігається понад 10 тис. найменувань (більше 60 тис. одиниць зберігання) художніх, документальних, анімаційних українських та закордонних фільмів, понад 24 тис. архівних документів з історії українського кіно, понад 400 музейних експонатів. Єдиний український представник в Міжнародній федерації кіноархівів (FIAF). Колекція Довженко-Центру є найбільшою в світі збіркою творів українського кіномистецтва.

Нагадаємо, Держагентство України з питань кіно видало наказ про реорганізацію найбільшого і єдиного міжнародно визнаного кіноархіву України Довженко-Центру. Наказ де-факто означає ліквідацію національного кіноархіву, який з 1994 року послідовно займається збереженням, дослідженням та популяризацією українського кіно.

Згодом, 2 листопада Державне агентство України з питань кіно за результатами аудиту відсторонило від посади очільницю Довженко-Центру Олену Гончарук. Вона публічно виступала проти рішення Держкіно реорганізувати структуру, що могло призвести до знищення Центру, у якому зберігається архів українського кіно. А за кілька днів до відсторонення Гончарук Довженко-Центр подав позов проти Держкіно.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Після цього тимчасово виконувати обов’язки керівниці Довженко-Центру призначил Юлію Каждан, яку на сайті установи називають професійним кризовим менеджером. За інформацією ЗМІ, Каждан керує кінологічним центром та не має досвіду роботи у сфері кіно, що викликало обурення та кепкування у соцмережах.

Читайте також:

Єрмак Pictures представляє. Кому держава під час війни дала 200 млн на кіно

Хто здає позиції України в галузі культури?