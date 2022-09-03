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Дім Булгакова в Києві: за чи проти? У мережі розгорілася дискусія

Тетяна Кушнерик
glavcom.ua
Дім Булгакова в Києві: за чи проти? У мережі розгорілася дискусія
Булгаков народився і мешкав у будинку на Андріївському узвозі 
фото: Bulgakov museum in Kyiv

Музей Булгакова у столиці був відкритий у 1991 році 

Відомі українці у мережі відреагували на пропозицію Спілки письменників України закрити музей Булгакова у Києві. Натомість там пропонується створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця, який мешкав у цьому будинку до 1906 року.

Журналістка, колишня прессекретарка експрезидента України Віктора Ющенко Ірина Ванникова запропонувала залишити музей Булгакова, однак із певними корективами у визначеннях.  

«Хочете залишити музей Булгакова, залишайте. Не сваріться. Війна в країні. Тільки з однією умовою – на меморіальній дошці має бути написано: «Дім Василя Листовничого, українського архітектора, інженера, почесного громадянина Києва. В цьому будинку тимчасово проживав письменник Михаїл Булгаков – українофоб і україноненависник», – написала вона у Facebook.

Телеведуча Людмила Добровольська відреагувала так: «Десь так само як мою стрічку тригерить дім Булгакова на Узвозі, так і мене трошки вкурвлює «дєрєво Цоя» на Тельбіні. За усієї любові до року, поваги до бунтарського духу, і розуміння тодішнього політконтексту».

Викладачка Київського інституту музики імені Р. М. Глієра Тетяна Борисенко переживає через скандал довкола музею.

«Куди діти ту олію, яку купила Аннушка і на якій досі ковзаються наші культурні проєкти? Було б добре, якби кожна людина фахово займалась своєю справою. Люблю Дім Булгакова. Болить серце за все це», – написала вона.

Політтехнолог Петро Охотін захищає музей.

«Музей Булгакова чіпати не варто. Просто не варто. Усе-таки ми ж не таліби, які підривають статуї святих інших релігій. Закрити музей Булгакова – просто подарувати його (Булгакова) росіянам. Що буде наступне? Віддамо Росії права на мистецький авангард? На Бурлюка, Малевича та Екстер?», – вважає він. 

Науковиця Інституту історії Національної академії наук України Оксана Юркова вважає, що «про ліквідацію Музею найбільше кричать ті, хто Булгакова не читав і в музеї, власне, не був. Причому вони спираються на експертну думку тих, хто Булгакова не читав і в музеї не був».

«Тим, кому цікава моя позиція. Я не за ліквідацію Музею, а за зміну його концепції. Причому думати над цим мають професіонали. І повірте, наші музейники зможуть запропонувати цукерочку. Бажано було би дати їм цю можливість», – каже Юркова. 

Письменниця та журналістка Світлана Тараторіна переконана: мова не про Булгакова і не про НСПУ. І навіть не про музей, як установу. Михайлу Булгакову, мовляв, просто не пощастило. 

«Із місцем народження, часом, з тим, що саме його ім’я взяли на прапори, з рос. імперією і її духовною спадкоємицею... Он навіть Вікіпедії пише, що це лише Дім Листовничого. А цілком може бути Літературним музеєм Андріївського чи Музеєм мистецького Андріївського з кімнатами Булгакова, Кошиця, Тютюнника (якщо вже про мешканців Андріївського), стендом Некрасова, який і придумав «музей Булгакова» (або поки ні). Давно стежу за ситуацією навколо музею. Відчуваю, що всі вже дійшли до точки готовності і перегорнути сторінку і рухатися далі», – написала вона.

Дім Булгакова в Києві: за чи проти? У мережі розгорілася дискусія фото 1

Тим часом телеведучий Єгор Гордєєв відреагував досить гостро. 

«Спілка письменників України пропонує прикрити музей Булгакова у Києві. Пропоную прикрити спілку письменників. Хоча б тому, що талановитій і професійній людині в письменництві не потрібна колективізація. Їй потрібен ринок. І письменництво, і Україна точно від цього нічого не втратить», – вважає Гордєєв. 

Тим часом директорка київського музею Михайла Булгакова Людмила Губіанурі стверджує, що наразі немає жодних документів, пов’язаних із закриттям музею. Мовляв, це лише ініціатива, яка може бути не підтримана іншими інституціями.  

«Перед тим, як ініціювати закриття музею Булгакова, вони мали б ініціювати виключення Булгакова зі Спілки письменників та позбавлення громадянства за антирадянську діяльність. Чим вони й займалися протягом своєї багатої історії», – написала вона у себе в Facebook. 

Як відомо, міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти закриття музею Михайла Булгакова в Києві, яке ініціювала Спілка письменників України.

Читайте також: Булгаков. Русскій мір. Музей
Теги: письменник музей культура Київ

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