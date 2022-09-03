Чи треба закривати музей Булгакова? Міністр культури оприлюднив свою позицію

Музей Булгакова у Києві відкритий у 1991 році

Ткаченко порадив Спілці письменників України займатися іншими питаннями, а не музеєм Булгакова

Міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко виступив проти закриття музею Михайла Булгакова в Києві, яке ініціювала Спілка письменників України.

«Так, у нього були в деяких його творах, мистецьких, наголошую, творах, репліки певних героїв щодо визвольної боротьби України на початку 20 століття. Але думаю, що музей тут точно не винен. Ні музей, ні пам'ятник. Я думаю, що Спілці є чим займатися, чим вирішувати питання музею Булгакова», – заявив Ткаченко.

Нагадаємо, замість музею російського письменника Михайла Булгакова Секретаріат Національної спілки письменників України (НСПУ) пропонує створити музей видатного українського композитора Олександра Кошиця, який мешкав у цьому будинку до 1906 року.

Спілка пропонує передати всі музейні експонати на архівне зберігання в Національний музей літератури. І зазначає, що освітня організація «Експертний корпус», яка висвітлює культурно-історичні теми, довела, що Булгаков є ідеологом «русского міра».

Михайло Булгаков – російський письменник, драматург, лібретист, театральний режисер, актор і лікар. Автор романів та п'єс. Член Всеросійського союзу письменників (1923–1929) та спілки письменників СРСР (1934–1940). Серед найвизначніших творів Булгакова: «Майстер і Маргарита», «Собаче серце», «Іван Васильович», «Біла гвардія», «Дияволіада». Музей Булгакова у Києві був відкритий у 1991 році.

Директорка київського музею Михайла Булгакова Людмила Губіанурі заявила, що Спілка «використала не всю свою зброю». «Перед тим, як ініціювати закриття музею Булгакова, вони мали б ініціювати виключення Булгакова зі Спілки письменників та позбавлення громадянства за антирадянську діяльність. Чим вони й займалися протягом своєї багатої історії», – зазначила вона.

Раніше повідомлялося, що активісти зняли з фасаду корпусу Інституту філології КНУ імені Шевченка меморіальну дошку, присвячену російському письменнику Михайлу Булгакову.

Також відомо, що Міністерство освіти і науки України переглянуло навчальну програму для школярів на 2022-2023 роки. Із програми зарубіжної літератури виключили більшість російських та білоруських письменників. Замість них діти читатимуть твори Жана де Лафонтена, О. Генрі, Анни Ґавальди, Ульфа Старка, Джона Бойна, Е. Шмітта, Йозефа Рота, Александра Гранаха тощо. Водночас у програмі залишили тексти Булгакова, Гоголя, Кузнецова й Ільфа та Петрова.