Друга «Конотопська відьма». Сенсаційна прем’єра у театрі Франка: перші фото та відео

Режисер легендарної «Конотопської відьми» показав супертехнологічного Шекспіра

У Національному театрі імені Івана Франка відбулася прем’єра вистави «Макбет». Постановка потенційно заряджена на успіх однієї з попередніх робіт режисера Івана Уривського – «Конотопської відьми». Прочитання класичного твору Вільяма Шекспіра вражає публіку. Дивує своєю технологічністю та монохромною сценографією. «Главком» побува на першому прем’єрному показі, який завершився оваціями.

Нагадаємо, «Макбет» (англ. Macbeth) – одна з найвідоміших трагедій англійського письменника Вільяма Шекспіра. Написана 1623 року п'єса, віддалено заснована на історії реального шотландського короля Макбета, часто витлумачується як архетипова історія про небезпеку надмірного жадання влади і зради друзів. Підбурений віщуванням трьох відьом, які напророкували йому королівський трон, Макбет потрапляє у пастку своїх амбіцій, вбиває короля Дункана, зраджує найближчих друзів і зрештою втрачає розум. Це – трагедія про владу та зраду понад чотири століття не сходить зі світових театральних сцен, до того ж часто екранізується.

У версії Уривського трьох відьом втілено у формі цифрових істот (на сцені весь час перебуваю крани-оператори, обладнані екранами, що можуть видатися іноплатнетними створіннями. Вони спілкуються героями, впливають на них, але й дають можливість вибору.

Таке технологічне втілення робить «Макбет» франківців суперсучасним і незвичайним. Ця версія шекспірівської п’єси точно буде помічена і відзначена. Художником-постановник – Петро Богомазов, з яким Уривський співпрацює у більшості своїх робіт.

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Перші глядачі відзначають неймовірний акторський склад вистави. Уривський зібрав дві альтернативні команди, і жоден з них не можна назвати «другим складом».

Роль Макбета дісталася Акмалу Гурєзову та Олександру Рудинському, який 16 лютого отримував нагороду за короткометражний фільм «Камінь, папір, ножиці» на церемонії кінопремії BAFTA у Лондоні. Обидва актори надзвичайно фактурні і впізнавані.

Роль Банко виконують Віталій Ажнов/Іван Шараш, Дункана – Арсеній Тимошенко/Дмитро Чернов, Леді Макбет – Тетяна Міхіна/Мальвіна Хачатрян, Макдуф – Ренат Сєттаров/Роман Ясіновський, Малколм – Павло Шпегун/Леонід Шеревера.

Загалом, Уривський використав випробовувано формулу успіху, яка чудово спрацювала з його «Конотопською відьмою». Короткий формат – без антракту вистава триває всього 1,5 години і глядач не встигає втомитися від трагедійності. Стильний монохром: у «конотопській» – ставка на біле, у «шекспірівській» – на чорне. Результат очікуваний: квитків на найближчі покази до травня нема.