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Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках
У 2025 році за китайським календарем Новий рік настає 29 січня
фото: Depositphotos

Дата Китайського Нового року залежить від місячних циклів

У Китаї та інших країнах Східної Азії Новий рік святкують не в кінці грудня, як у багатьох культурах, а щороку в різний період. І кожен рік проходить під покровительством певного символу. «Главком» розповідає, чим його святкування відрізняється від нашого.

Зміст

Коли починається Китайський Новий рік у 2025 році

Дата Китайського Нового року залежить від місячних циклів – святкування випадає на другий молодик після зимового сонцестояння. У 2025 році Китайський Новий рік настане 29 січня. Святкування триватиме 15 днів і завершиться Святом ліхтарів. 

Через різницю в літочисленнях, у Китаї зустрічатимуть не 2025-й, а 4722 рік.

Святкування Нового року у Китаї
Святкування Нового року у Китаї
фото з відкритих джерел

Під яким знаком проходитиме Новий рік за китайським календарем

За традицією у кожного року в Китаї є свій символ. У 2025 році це – Зелена Дерев'яна Змія. Китайський календар побудований на 12-річному циклі тварин, які поєднуються з п'ятьма стихіями (дерево, вогонь, земля, метал і вода). Кожен рік отримує свій унікальний символ, що відображає характер року та може підказати, чого очікувати.

Змія символізує мудрість, інтуїцію, спокій та витонченість. Люди, народжені під цим знаком, зазвичай вирізняються розсудливістю, амбітністю та здатністю долати складні ситуації. Вони прагнуть до особистісного зростання та завжди зосереджені на самовдосконаленні.

Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 1

Традиції святкування

Вважається, що якщо дотримуватися новорічних традицій, то можна привернути у своє життя благополуччя, достаток і гармонію. Самі китайці досить серйозно ставляться до традицій і вірять у прикмети. Дракон у китайців – символ імператорів. Він любить все красиве, багате і вишукане, тому потрібно постаратися йому догодити.

Напередодні Нового року китайці проводять генеральне прибирання осель, щоб позбутися старих речей і негативної енергії. Вважається, що чистий дім приносить щастя та процвітання в прийдешньому році.

До того ж червоний колір у Китаї є символом удачі та захисту від злих духів. Будинки прикрашають червоними ліхтарями, стрічками та паперовими виробами. На вікнах і дверях розміщують червоні написи з побажаннями щастя, успіху та здоров’я.

Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 2

Головною подією свята є вечеря в родинному колі. Всі члени сім’ї збираються за столом, щоб разом відсвяткувати прихід Нового року. Традиційними стравами є риба (символ достатку), пельмені (символ багатства) та солодощі.

Одна з найулюбленіших традицій серед дітей – отримувати червоні конверти (хунбао) з грошима, які символізують удачу та добробут. Дорослі також обмінюються такими конвертами, бажаючи одне одному успіху в різних аспектах життя.

Яскраві феєрверки також є невіддільною частиною святкування, адже вони відганяють злих духів і вітають Новий рік. Окрім цього, проводяться традиційні танці драконів і левів, які покликані привернути удачу.

Завершенням святкових заходів стає Свято ліхтарів, яке відзначають в останній день Нового року. Вулиці наповнюються парадами з яскравими ліхтарями, що символізують світло, надію та нові починання.

Привітання з Китайським Новим роком у прозі

З новим роком! Нехай рік Змії подарує розум як у трьох, міцне здоров'я і казкове життя. Нехай усі твої бажання, загадані новорічної ночі, виконаються цього року!

***

З новим 2024 роком! Бажаю щасливого, насиченого, чудового та чарівного року! Здійснення усіх мрій! Нехай Змія принесе багато радості, щастя, любові, добробуту та незабутніх вражень!

***

З Китайським Новим роком! Бажаю у рік Змії не боятися брати на себе більше, йти до своїх цілей і бути впевненим у кожному кроці. Хай цей рік принесе тобі не тільки удачу, але й сміливість мріяти без меж!

***

З Китайським новим роком! Бажаю, щоб цей рік став твоїм роком перемог. Нехай у рік Змії твоя мудрість і рішучість допоможуть досягти нових вершин. Вір у свої сили, адже великий шлях починається з маленького кроку!

***

З Китайським новим роком! Бажаю, щоб цей рік був як змія – повний енергії і спритності, що дасть можливість розв'язувати всі проблеми і долати перешкоди. Нехай кожен день буде як новий шанс, а життя стане ще більш захоплюючим!

***

З Китайським Новим роком! Нехай цей рік принесе нові можливості для особистісного зростання. Бажаю втілювати свої найсміливіші ідеї в реальність, отримувати від життя тільки найкраще та відчувати кожен день на повну!

***

З Китайським Новим роком! Бажаю, щоб цей рік приніс лише позитивні зміни! Хай кожен твій день буде сповнений новими можливостями, а енергія і натхнення допоможуть зробити цей рік яскравим і незабутнім.

Привітання з Новим 2025 роком у віршах

Сотні тисяч феєрверків
Полетіли в небеса…
В цю ніч за всіма прикметами
Відбуваються чудеса.

Вас з Китайським Новим Роком
Вітаю від душі!
Буде нехай достаток вдома,
Хай збуваються мрії усі!

***

Коли зима вже закінчується,
І подекуди підтанув лід,
Але поспішаємо всім народом
Зустрічати Китайський Новий рік.

Здоров’я, щастя і надію,
Нехай у ваш дім швидше несе,
І буде краще все, ніж раніше,
У цей Новий рік!

***

Новий рік, Новий рік!
Щастя Вам на цілий рік,
Ще здоров’я і добра,
Хай святкує вся сім’я!

Будьте Ви завжди здорові,
Хай пригоди будуть нові,
Нові враження і люди,
Хай цей рік щасливим буде!

***

Пройшов слов'янський Новий рік,
Тепер Китайський на поріг.
Нехай же всім він принесе
Життя без печалей і турбот,

Здоров'я міцного більше,
І відпочинку якомога довше,
Так, щоб завжди було на диво
У вас все тільки на «відмінно»!

***

Я хочу привітати Вас
З Новим роком, але Китайським!
Побажати хочу, друзі
Багато радості і щастя!

І цей Китайський Новий рік
Для вас удачу приберіг.
І здоров'я, і кохання,
Мої найкращі побажання!

Привітання з Китайським Новим 2025 роком у листівках

Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 3
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 4
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 5
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 6
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 7
Китайський Новий рік 2025: традиції та привітання у прозі, віршах і листівках фото 8

Нагадаємо, що Новий Рік у Китаї – головне свято і чудовий привід зібратися всією родиною. Самі китайці називають його Святом Весни, а історія цього дня налічує понад 3000 років. У китайців є власна легенда, пов'язана із Новим роком.

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Теги: культура історія новорічні свята традиції свято свята соціум Китай

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