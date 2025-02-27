Куди сходити у Києві на вихідні 1-2 березня: перелік культурних подій

Музей шістдесятництва запрошує 1 березня на творчий вечір актора і воїна Дмитра Лінартовича

Цими вихідними столичні театри, музеї та бібліотеки підготували для киян та гостей міста цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Зокрема, Київський національний академічний театр оперети пропонує відвідати сучасний мюзикл на відому п’єсу М. Старицького «За двома зайцями». Музей шістдесятництва запрошує 1 березня на творчий вечір актора і воїна Дмитра Лінартовича

До вашої уваги перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві 1-2 березня.

Театри

1 березня – вистава «Син». Драма;

1 березня – вистава «Легенди Києва». Бувальщини;

2 березня – вистава «Самотній Захід». Bad/good trip у світ Мартіна Макдони.

1 березня – вистава «Солом’яний Бичок» – комедія;

2 березня – вистава «Коза-Дереза» – жарт не на жарт.

Дитячий простір «У світі казок»

1 березня – вистава «Принцеса на даху» – вередлива казка.

2 березня – «За двома зайцями».

1-2 березня – інтерактивна вистава, музична комедія «Одеса. Шалене кохання»;

1 березня – романтичний трилер «Double Double або Загадкова пастка»;

2 березня – вистава «Шантрапа».



1 березня – «Море-океан», філософський трилер, розіграний комедійними персонажами;

2 березня – «Покоління пепсі», поетично-фантастичний трилер початку нульових.

1 березня – концерт солістів театру з циклу «Романс в укритті» «Весняний вітер»;

2 березня – балет на дві дії «Коппелія. Нова історія ляльки»;

2 березня – концерт Віктора Романченка «Вечір у стилі Rock».

1 березня – битви гарему «Роксолана. Сходження зірки»;

2 березня – музична комедія «Конотопська відьма».

1 березня – «Гуси-Лебеді»;

2 березня – «Троє поросят».

Музеї

до 28 березня – виставка «Із полум’я зродилась» у Державному політехнічному музеї імені Бориса Патона при НТУУ «КПІ імені Ігоря Сікорського».

до 20 серпня – виставка «На сторожі Святої Софії»;

1–2 березня – виставка «Архетип Українського Героя»;

1–2 березня – виставка «Шлях України до ЄС в ілюстраціях, плакатах, арттворах»;

1 березня – 1 червня – виставка «Всесвіт Любові» – перша ретроспективна виставка Любові Панченко;

1 березня – 31 грудня – виставка одного експоната «Київські традиції, що оживають: кавування»;

до 31 грудня – виставка «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

1–2 березня – виставка «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)»;

1, 2 березня – екскурсія з кінопереглядом виставкою-виставою «Свої/Чужі: люди, спомини, речі Паньківської, 9»;

1 березня – кураторські екскурсії виставкою «Transfero (до 90-річчя повернення столиці України до Києва)».

до 31 грудня – виставка «Я вернусь до своєї Вітчизни…»;

до 31 грудня – постійно діюча виставка «Наш Сікорський»;

1–31 березня – виставка «Віктор Цимбал. Архів. Колекція»;

1 березня – 13 квітня – виставка творів Олександра Яновича «Нехай буде так. Let it be».

1–31 березня – виставка «Український Донбас шістдесятників» (родина Світличних, І. Дзюба, В. Стус, О. Тихий, М. Руденко, А. Горська);

до 31 грудня – виставка «Українські обличчя зони»;

1–2 березня – виставка «Говори про мене гарно», присвячена Тетяні та Вікторії Цимбал;

1 березня – творчий вечір актора і воїна Дмитра Лінартовича.

1–31 березня – виставка «Мереживо часу: світська мода на зламі століть»;

2 березня – чаювання в музеї «Смакуємо Колодія разом»;

2 березня – 15 квітня – до святкування 17-ї річниці від дня відкриття музею презентація другого етапу виставки «Герої творів Шолом-Алейхема. Штетл. Малює штучний інтелект»;

щосуботи – лекції з циклу «Сторінки єврейської історії та культури».

1–31 березня – виставка «Tempo Primo»;

1 березня – майстер-клас «Квіткова гармонія: чарівний світ ошибана».

1–10 березня – виставка Катерини Подольської «Подих творчості»;

1–10 березня – виставка Марії Франчук;

1 березня – концерт Національної філармонії України.

1-3 березня – виставка кераміки Єлізавети Портной.

до 9 березня – художньо-документальна виставка «70: вчора, сьогодні, завтра» до 70-річчя утворення Національного музею декоративного мистецтва України;

до 16 березня – виставка «Марія Примаченко. Невідоме» (твори 1930–1940-х рр. з колекції музею) та робота першої віртуальної галереї творів художниці;

до 2 березня – виставка живопису, графіки, витинанки Василя Корчинського «Світ, в якому я живу»;

2 березня – майстер-клас витинанки від художника В. Корчинського в межах виставкового проєкту «Світ, в якому я живу».

до 10 березня – персональна виставка Олексія Овчаренка «Барви Всесвіту»;

до 20 березня – виставка Ольги Шинкаренко «Магія природи – картини-обереги»;

1 березня – лекція к.і.н. Панченка В.О. «Феодосій Софонович – київський літописець доби Гетьманщини».

постійно – виставка українських народних музичних інструментів «Живії струни України»;

постійно – виставка унікальних експонатів «Лесь Курбас. Людина, яка була театром», що розповідає про геніального українського актора і режисера-новатора світового рівня першої половини ХХ ст.

1- 4 березня – «Мозаїка стилів» колективна виставка робіт художників, які є членами Міжнародного артоб’єднання «Повертайся живим!» і найталановитіших студентів КНУДТ.

1 березня – лекція «Традиційне народне вбрання Східного Поділля кін. ХІХ– поч. ХХ ст.»;

до 21 травня – віртуальна 3D виставка «Іван Гончар. Збирач»;

1- 30 березня – виставка «Вишивка Східного Поділля», дарунок родини Причепіїв;

вівторок, четвер, субота – майстерня писанкарства.

1 березня – всеукраїнський конкурс «Талановиті діти України»;

продовження виставки «Віддай перевагу зіркам!» гравера Іллі в Музеї історії релігії (Львів);

продовження виставки до Дня Гідності та Свободи;

продовження виставки видань про голод в Україні 1920–1922, 1932–1933 та 1947 років. Тематичні екскурсії за матеріалами виставок, демонстрування відеосюжетів.

2 березня – заходи для Захисників та Захисниць за програмою «Музейні зустрічі» в межах проєкту «Фортеця без бар’єрів» з метою покращення результатів соціальної та психологічної реабілітації шляхом залучення до культурно-освітнього музейного простору (спільно з БФ «Братство добрих сердець»);

до 4 березня – виставка художніх робіт «Війна очима дітей» (спільно з Київською міською спілкою ветеранів Афганістану).

Театральні вистави за участі акторів театру «Маскам Рад» у межах Договору про співпрацю з ГО «Креативна Україна»:

1 березня – «Клуб джентльменів».

щосуботи – «Лисенки (неофіційні)». Лекторій з чаюванням;

щосуботи та щонеділі – екскурсія виставкою «Олена Пчілка. Грані українського ренесансу»;

щосуботи – квест для школярів «Таємниці музичних інструментів»;

1 березня – «Welcome to Starytskyi House». Екскурсія англійською мовою;

2 березня – «Історії кохання. Старицькі». Гостини;

1 березня – Концерт квартету баяністів ім. Різоля. НФУ;

2 березня – Концерт Ю. Шутка (флейта). НФУ;

2 березня – Концерт Є. Ліпітюк (сопрано), О. Чувпило (тенор), ансамбль «Рідні наспіви». НФУ.

На замовлення:

«Чарівний ліхтарик. У пошуках кота». Інтерактивна програма для малечі;

«Молода Україна. Перший український журнал для дітей». Сімейна інтерактивна програма.

1 березня – романтична екскурсія «Таємниці аптеки Бунге»;

1–31 березня – оглядові екскурсії музеєм.

1 березня – виставка «Із полум’я зродились» спільно з Національним меморіальним комплексом Героїв Небесної Сотні – Музеєм Революції Гідності та БФ «Коло»;

1 березня – родинна субота в музеї;

1 березня – заняття з тактичної медицини;

1 березня – мистецькі майстер-класи;

1 березня – екскурсії;

1 березня – самостійний огляд і екскурсії при наборі групи охочих від 10 осіб;

1 березня – оглядові та тематичні екскурсії за тел. (044) 204-85-17.

1 - 2 березня – виставка «Відвага нації»;

1–2 березня – «13-17: Історія Музею Ханенків», вулична екскурсія;

1–2 березня – екскурсії інтерʼєрами Музею Ханенків;

2 березня – концерт Almia Music;

щосуботи та щонеділі – екскурсія інтер’єрами садиби Ханенків;

щосуботи та щонеділі – вулична екскурсія.

1–2 березня – вініловий доробок української музики. Тріо бандуристок Житомирської обласної філармонії «Криниця моя жива», Галина Менкуш «Ой, крикнула лебедонька...».

1–2 березня – серія освітніх курсів «Малюємо на склі». Майстер-клас від народної майстрині Меланії Самойленко;

1–2 березня – майстер-клас «Мотанка – це просто!» від народної майстрині Яни Косаківської.

Бібліотеки

1 березня – розмовний клуб «English Speaking Club».

1-2 березня – фотовиставка Юльці Кисіль «Хвиля спогадів»;

1 березня – поетично-музичний вечір поетеси Людмили Живолуп (у межах роботи літературної студії «Натхнення»).

1 березня – «Клуб самодопомоги», надання психологічної підтримки ВПО та киянам.

2 березня – заняття розмовного клубу української мови в межах проєкту «Єдині» (потрібна реєстрація);

2 березня – засідання літературної вітальні «Вишневі зустрічі».

Міська влада нагадує киянам про необхідність дотримуватися заходів безпеки, бути обачними та не ігнорувати сигнали повітряної тривоги.