Внаслідок ракетного удару в Полтаві загинула акторка

Анастасія Кольвах була всебічно обдарованою, вона працювала як в сфері культури, так і в IT

Колеги акторки висловили співчуття родині Насті, її знайомим та друзям

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Полтаві загинула акторка Анастасія Кольвах. Вона була співавторкою постановок місцевого «Театру Сучасного Діалогу». Про це повідомлено на Facebook-сторінці театру.

«Сьогодні, 1 лютого, російська ракета вбила нашу колежанку, акторку, співавторку перфоменсів і постановок. Нашу Настю Кольвах», – йдеться у дописі.

Колеги акторки висловили співчуття родині Насті, її знайомим та друзям.

«Сумуємо разом з вами. Слова не добираються. Лети високо, пташко», – пишуть вони.

Зазначається, що Настя була всебічно обдарованою, вона працювала як в сфері культури, так і в IT.

«Активно волонтерила і взагалі була ( жахливе слово була) світлою людиною. Тож нехай і пам'ять про неї буде світлою і чистою», – йдеться в некролозі.

Нагадаємо, після російської ракетної атаки у Полтаві кількість загиблих збільшилася до 11 людей. Одна людина померла у лікарні.

У Полтаві кількість загиблих збільшилася до 8 людей, в тому числі – 1 дитина. pic.twitter.com/IGEjy0iFA2 — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

Також на місці працюють психологи ДСНС та Нацполіції. Вони допомогли вже 177 людям, зокрема 10 дітям.

«У цьому будинку загинула вся моя сім'я: син, онучка та невістка. Щоб вони здохли разом з путіним – вся Росія», – розповідає Ігор про удар надзвуковою ракетою по Полтаві.

💔"У цьому будинку загинула вся моя сім'я: син, онучка та невістка. Щоб вони здохли разом з путіним - вся Росія", - розповідає Ігор про удар надзвуковою ракетою по Полтаві pic.twitter.com/S1j2ffruHi — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) February 1, 2025

За словами чоловіка, доньці та зятю було по 37 років, а онучці – лише дев’ять.

За даними Полтавської ОВА, унаслідок ракетного ударубез теплопостачання залишилися шість житлових будинків і дитячий садок.

«Причиною став порив на мережі в зруйнованому під'їзді багатоповерхівки. На місці працюють комунальні служби», – додали в обласній адміністрації.

Також у Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки по Полтаві. Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого.

«У ці дні буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті. Телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення», – зазначило ОВА.