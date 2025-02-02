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Внаслідок ракетного удару в Полтаві загинула акторка

Ірина Бура
glavcom.ua
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Внаслідок ракетного удару в Полтаві загинула акторка
Анастасія Кольвах була всебічно обдарованою, вона працювала як в сфері культури, так і в IT
фото: Театр сучасного діалогу

Колеги акторки висловили співчуття родині Насті, її знайомим та друзям

Внаслідок ракетного удару по житловому будинку в Полтаві загинула акторка Анастасія Кольвах. Вона була співавторкою постановок місцевого «Театру Сучасного Діалогу». Про це повідомлено на Facebook-сторінці театру.

«Сьогодні, 1 лютого, російська ракета вбила нашу колежанку, акторку, співавторку перфоменсів і постановок. Нашу Настю Кольвах», – йдеться у дописі. 

Колеги акторки висловили співчуття родині Насті, її знайомим та друзям. 

«Сумуємо разом з вами. Слова не добираються. Лети високо, пташко», – пишуть вони.

Зазначається, що Настя була всебічно обдарованою, вона працювала як в сфері культури, так і в IT. 

«Активно волонтерила і взагалі була ( жахливе слово була) світлою людиною. Тож нехай і пам'ять про неї буде світлою і чистою», – йдеться в некролозі.

Нагадаємо, після російської ракетної атаки у Полтаві кількість загиблих збільшилася до 11 людей. Одна людина померла у лікарні.

Також на місці працюють психологи ДСНС та Нацполіції. Вони допомогли вже 177 людям, зокрема 10 дітям.

«У цьому будинку загинула вся моя сім'я: син, онучка та невістка. Щоб вони здохли разом з путіним – вся Росія», – розповідає Ігор про удар надзвуковою ракетою по Полтаві.

За словами чоловіка, доньці та зятю було по 37 років, а онучці – лише дев’ять.

За даними Полтавської ОВА, унаслідок ракетного ударубез теплопостачання залишилися шість житлових будинків і дитячий садок.

«Причиною став порив на мережі в зруйнованому під'їзді багатоповерхівки. На місці працюють комунальні служби», – додали в обласній адміністрації.

Також у Полтавській області оголосили триденну жалобу за загиблими внаслідок російської атаки по Полтаві. Відповідне розпорядження підписав т.в.о начальника ОВА Володимир Когут. Жалобу оголошено з 2 по 4 лютого.

«У ці дні буде приспущено прапор України з чорною стрічкою на будівлях органів державної влади, місцевого самоврядування, підприємств, установ і організацій. Встановлено обмеження на проведення розважально-концертних заходів, спортивних змагань, звучання розважальної музики у громадських місцях та транспорті. Телеканали й радіостанції мають внести відповідні зміни до сітки мовлення», – зазначило ОВА.

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Теги: війна Полтава смерть акторка російська ракета ракета театр росія

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