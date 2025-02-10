Режисер Білоус відреагував на звинувачення у сексуальних домаганнях

Білоус: Сьогодні мене оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск

Викладач Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисер Молодого театру Андрій Білоус, якого звинуватили в сексуальних домаганнях, запевнив, що відкритий до розслідування. Про це режисер театру заявив у коментарі hromadske.

«Я переконаний, що суспільство, яке відмовляється від принципу презумпції невинуватості, ризикує повернутися до часів, коли вироки виносив натовп, а не суд. Сьогодні мене оголошують винним не на підставі доказів, а через суспільний тиск», – заявив Білоус.

Він каже, що «повністю відкритий» до розслідування, та наполягає, щоб усі звинувачення перевірили згідно з законом.

Водночас він висловився проти того, щоб «рішення ухвалювали не судом, а в соцмережах і на мітингах». «Сьогодні цей прецедент стосується мене, але завтра так само можуть атакувати будь-кого», – наголосив Білоус.

За його словами, більшість колективу – 94 людини – хоче, щоб режисер залишився на посаді. Однак їхньою думкою «нехтують», бо вона «не вписується у сценарій, де головне – не встановити істину, а досягти конкретного результату».

Білоус вважає, що будь-які заяви потребують уваги, і заявив, що підтримує право кожного на чесний розгляд будь-яких обвинувачень, але лише в межах законних процедур.

Полія Києва вже повідомила, що розпочала кримінальне провадження за ст. 153 Кримінального кодексу України – сексуальне насильство за фактом можливих неправомірних дій викладача столичного університету. У повідомленні зазначено, що про ймовірні домагання у колективі освітнього закладу правоохоронцям стало відомо з соціальних мереж. Зокрема, до Шевченківського управління поліції надійшли звернення від колишніх студенток та від адміністрації вищого навчального закладу.

Нагадаємо, 10 лютого люди зібралися на акцію біля Молодого театру та Київської міської держадміністрації з вимогою відсторонити художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. Заступниця голови КМДА Ганна Старостенко заявила, що директора та художнього керівника Київського національного академічного Молодого театру Андрія Білоуса відсторонять від виконання посадових обов’язків. Старостенко додала, що для всебічного аналізу ситуації в театрі створять відповідну комісію, яка за потреби вживатиме належних заходів реагування. Відповідне доручення Ганна Старостенко дала директору Департаменту культури КМДА 7 лютого.

Раніше повідомлялося, що викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса».

Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції. Youtube-канал, на якому обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів» домагань з боку Білоуса, створили ще в листопаді 2020 року.

Згодом Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію. Колишні студентки та акторки, які працювали з Білоусом, також планують подати заяву в поліцію.

Також стало відомо, що викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого та режисера «Молодого театру» Андрія Білоуса відсторонили від роботи через звинувачення у сексуальних домаганнях та надсиланні непристойних повідомлень студенткам.

Директор департаменту культури КМДА Сергій Анжияк заявив, що наразі немає підстав для відсторонення художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса, якого звинуватили у сексуальних домаганнях, від роботи.