КМДА займається питанням відсторонення режисера Білоуса з Молодого театру

У департаменті зауважили, що окрім акторів, які просять відсторонити або звільнити режисера, до департаменту також звернулися працівники, які підтримують Білоуса

Департамент культури отримав два звернення від колективу Молодого театру щодо Білоуса

Департамент культури Київської міської державної адміністрації (КМДА) з’ясовує наявність правових підстав для відсторонення художнього керівника Молодого театру Андрія Білоуса. Про це йдеться у відповіді Департаменту культури КМДА на запит hromadske.

У департаменті зауважили, що окрім акторів, які просять відсторонити або звільнити режисера, до департаменту також звернулися працівники, які підтримують Білоуса.

Також у департаменті розповіли, що отримали два звернення від колективу Молодого театру щодо Білоуса. В одному, яке підписали 46 працівників, вони закликали звільнити або відсторонити режисера. В іншому, який підписали 94 працівники, навпаки, наполягають залишити Білоуса на посаді.

Як зазначили в департаменті, наразі вони розглядають обидва звернення та вже ініціювали зустріч із колективом.

Департамент культури КМДА пояснив, що відсторонити працівника від роботи можна за нормами, які регулюються ст. 46 Кодексу Законів про працю України.

Що відомо про Андрія Білоуса

Андрій Білоус – український режисер, театральний педагог, актор, драматург. Заслужений діяч мистецтв України. Лауреат Державної премії ім. Олександра Довженка.

Він народився у Василькові, що на Київщині, 28 квітня 1976 року. За освітою – актор драматичного театру та кіно, навчався у КНУТКіТ імені І. К. Карпенка-Карого. Викладати у своїй альма-матер Білоус почав у 2005 році.

Нині він працює директором – художнім керівником Київського національного академічного «Молодого театру» та викладає режисуру та майстерність актора в університеті Карпенка-Карого та є керівником «Театральної майстерні Андрія Білоуса» при університеті.

Серед постановок Білоуса у Київському національному академічному Молодому театрі такі:

2015 – «Зачарований» за п'єсою «Безталанна» Івана Карпенко-Карого,

2015 – «Однорукий» за п'єсою «Однорукий зі Спокано» Мартіна Макдони,

2016 – «Горе з розуму» за п'єсою Олександра Грибоєдова,

2018 – «Homo Ferus або сука-любов!» за мотивами п'єс «Сто тисяч» і «Наймичка» Івана Карпенка-Карого,

2019 – «Сон літньої ночі» за п'єсою Вільяма Шекспіра,

2020 – «Шинель» за повістю Миколи Гоголя,

2023 – «Жагуча таємниця» за новелами Стефана Цвайга.

У 2017 році режисер брав участь у радіоефірі «Чому в Україні немає секс-скандалів» від Радіо Свобода. Тоді він зауважував, що у театрі складно приховати ситуацію з домаганнями, оскільки актори проводять більшість часу разом, тому такі речі одразу стають явними. І що у його кар'єрі ніколи не виникало подібних ситуацій, коли б він хотів або йому пропонували розв'язати якусь проблему за допомогою сексу. А більшість історій, які потрапляють у мережу, – не більше ніж плітки.

У чому звинувачують Білоуса

Викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Відповідне відео з'явилося на каналі в YouTube під назвою «Ґвалтівник Білоуса».

Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. У навчальному закладі заявили, що жодних офіційних заяв щодо цього не отримували, а також додали, що звернулися до поліції. Youtube-канал, на якому обіцяють «повномасштабне оприлюднення доказів» домагань з боку Білоуса, створили ще в листопаді 2020 року.

На скандал відреагували, зокрема, випускник університету Валерій Філіпенко та колишня балетмейстерка Молодого театру Лідія Соклакова.

Андрій Білоус вперше відреагував на звинувачення в домаганнях у свій бік. Педагог зазначив, що подав заяву в поліцію.

Колишні студентки та акторки, які працювали з Білоусом, також планують подати заяву в поліцію. В Університеті Карпенка-Карого повідомили, що вже розпочали службову перевірку і зазначили, що не отримували скарг на дії Білоуса.

Варто нагадати, що раніше студентки вишу вже заявляли про домагання викладача Київського національного університету театру, кіно та телебачення ім. І. Карпенка-Карого – Володимира Талашка. Одна киянка навіть публічно стверджувала, що чоловік нібито зґвалтував її неповнолітньою. Тоді Талашко звільнився з університету, проте поліція не знайшла доказів злочину.

Майже два роки тому «Главком» повідомив про скандал у Київському національному університеті ім. Шевченка. Ректора головного вишу країни Володимира Бугрова звинуватили у сексуальних зв'язках зі студентками та молодими співробітницями. Важлива деталь: зі звинуваченням вийшли не жертви харасменту – для оприлюднення звинувачень використовуються анонімні телеграм-канали та інші інтернет-ресурси.