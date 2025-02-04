«Не мовчи»: українки масово розповідають про домагання викладачів

Історія з Андрієм Білоусом сколихнула спогади жінок, і вони почали ділитися своїми історіями про те, як викладачі до них чіплялися

У соціальних мережах почали з’являтися відео з хештегом «Не мовчи». У них жінки розповідають про випадки домагань зі сторони викладачів, з якими їм довелося зіштовхнутися. «Главком» зібрав історії деяких українок.

Почалося все з того, що викладача Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого та художнього керівника «Молодого театру» Андрія Білоуса дівчина, яка не назвала своє ім'я, звинуватила у сексуальних домаганнях. Дівчина-анонім стверджує, що Білоус нібито надіслав їй фотографії інтимних місць інших студенток і попросив її надіслати такі ж. Після службової перевірки керівництво університету відсторонило Білоуса. А поліція почала розслідувати його дії.

Після цієї історії жінки у соцмережі почали розповідати про те, як викладачі університетів до них чіплялися.

«Це вiдбувалося приблизно протягом двох рокiв»

Акторка Вікторія Дем’яненко у Facebook розповіла, що під час навчання у Харківському національному університеті мистецтв ім. І. П. Котляревського до неї чіплявся Моiсей Якович Розiн. Це український актор, режисер, педагог зі сценічного руху і фехтування.

За словами дівчини, вона та ще одна студентка, ходили до нього на індивідуальні заняття.

«Я не знаю що вiн робив з iншою дiвчиною, але мене вiн «розминав» як мiг, користуючись тим, що його спеціальність пов'язана з тiлом напряму, лапав з насолодою, а ще терся своїми статевими органами об мене зi словами «Вiдчула?». Не знаю що я могла там вiдчути. На групових заняттях коли ми сидiли в ряд з iншими студентами вiн мiг пiдiйти ззаду i просто потертись статевими органами об спину. Це вiдбувалося приблизно протягом двох рокiв, й почалося коли менi не було 18 рокiв», – пише Вікторія Дем’яненко.

Дем’яненко заявила, що мовчала, щоб уникнути неприємностей, оскільки першi два курси мала контракт, а викладача вважала впливовою та вагомою людиною.

Моiсей Якович Розiн – український актор, режисер, педагог зі сценічного руху і фехтування Фото: Facebook-сторінка Вікторії Дем'яненко

«Я виграла суд про захист честi гiдностi й дiловоi репутаціi й розумiю цiну й цiннiсть репутаційних втрат. Й як завжди, несу вiдповiдь за кожне слово. Не мовчiть», – зазначила Вікторія Дем’яненко.

«І я маю своїх привидів двадцятирічної давнини»

Актриса Ірина Лазер у Facebook підтримала жінок, які почали розповідати про домагання та сама поділилася своєю історією про вступ до Київського національного університету імені Івана Карпенка-Карого. Тоді їй запропонував допомогу Юрій Марчак, директор чернівецького театру. За словами жінки, чоловік нібито цілував її в губи при зустрічі та прощанні. Вона мовчала про це, боялася образити, думала, що проблема у ній.

Ірина мовчала, бо думала, що проблема у ній Фото: Facebook-сторінка Iryna Lazer

«Одного разу він призначив заняття досить пізно в понеділок (вихідний в театрі). Коли я зайшла, він відпустив вахтера і замкнув театр зсередини. Ми піднялися в танцювальну залу з дзеркалами і раптом він накинувся на мене, схопив, почав роздягати та цілувати. Я кричала, звивалася, кусалася, дряпалася, всіма своїми силами намагалася вирватися з обіймів двометрового чоловʼяги. Він припинив це і наказав іти на сцену. Я вийшла на сцену та ридала, стоячи на колінах і дивлячись в темну залу. А він розказував мені, що таку я собі обрала професію і тепер буде так. Що він хотів від мене лиш поцілунок, а інші будуть хотіти набагато більше і це мій вибір. Чи сказала я батькам? Ні. Це було соромно, страшно і… я відчувала себе винною. Я сказала, що захворіла і тиждень не виходила з дому, намагалася відмитися. Більше я не приходила на ці заняття», – пише Ірина Лазер.

«Мені 16 років, 11 клас»

23-річна актриса Катерина Євдощук, за прикладом своєї викладачки Ірини Лазер, приєдналася до руху «Не мовчи» та розповіла, з чим у 16 років стикнулася вона, коли захотіла вступати до Карпенко-Карого.

Катерина рік перебувала у депресії після того, як до неї чіплявся дорослий чоловік Фото: Facebook-сторінка Katya Yevdoshchuk

На заняттях з вокалу їй порадили готуватися до вступу у Юрія Марчука, директора Чернівецького театру ім. Ольги Кобилянської. За її словами, чоловік завжди ліз цілуватися в губи та зачиняв двері на ключ.

«В моменти моєї підготовки програми, діло доходило до того, що мені запросто могли запхати свої руки під кофту під лівчик, чіпати мене за груди, він міг засунути руку в труси, прямо в труси!! Пручання, виривання з обіймів не допомагали, бо над тобою двометровий сильний дядько. Я завжди вдягалася в джинси, кофти (це якщо хтось як завжди буде писати, що дівчата відверто вдягаються і всіх зваблюють). Та навіть, якби я була в шортах, мені 16!!! Маніпулювати тим, що це така професія, що треба в програмі, яку я розповідатиму на вступі відігравити якраз оці емоції, на які він мене виводив, то в мене є величезне запитання!!», – пише Катерина Євдощук.

Дівчина не вступила в університет, а весь рік перебувала у депресії. «Ти завжди відчуваєш себе винною, що це ти робила щось не так, через цю вину і не можеш нікому розповісти», – підсумувала Євдощук.

Наразі у Facebook під хештегом «Не мовчи» 6,9 тис. публікацій. Окрім жінок, які зазнали насильства, підключаються небайдужі люди, які наголошують, що такі ситуації – не норма, з цим треба боротися.

Раніше «Главком» писав, у Молодому театрі відбулися збори працівників, на яких обговорювали звинувачення художнього керівника Андрія Білоуса у сексуальних домаганнях, які були поширені на каналі «Ґвалтівник Білоуса» у You Tube. Зокрема, акторам було поставлено питання, чи мали вони негативний досвід із режисером. Ті хто мав, повинні були встати. Відповідне відео з'явилося у мережі.

Зокрема, зірка «Кабаре» Ілля Чопоров, акторка Вікторія Ромашко в Instagram оприлюднили пост під назвою «Молоді. Більше не мовчимо». Там йдеться про те, що частина працівників Молодого театру подала колективну заяву до КМДА з проханням усунути Андрія Білоуса з посади директора-художнього керівника на період розслідування.