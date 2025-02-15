Маленька донечка гендиректора театру Франка Євгена Нищука дебютувала на сцені

Малеча зіграла у виставі «Кайдашева сім’я»

Маленька донечка ексміністра культури, голови Шевченківського комітету та генерального директора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євгена Нищука уперше дебютувала на сцені. Відповідні фото щасливий татусь виклав на своїй сторінці у Facebook.

Трирічна Анна, донька Нищука та акторки Анастасії Блажчук, зіграла у виставі «Кайдашева сім’я».

«Магія сцени не оминула та захопила донечку. Тішусь її сяючим очам! Сьогодні вперше на сцені. У легендарній «Кайдашевій сім’ї» з неперевершеною Наталія Сумська», – розповів Нищук.

Раніше гендиректор театру Франка Євген Нищук показав нове фото із молодшим сином і донькою.

До відома, у Євгена Нищука троє дітей – двоє синів та одна донечка. Старшого сина, Олексу Нищука, митець має від першої дружини, акторки й Заслуженої артистки України Оксани Батько-Нищук, якої не стало через хворобу 7 жовтня 2016 р. Нині Олексі – 29 років.

Ще двох маленьких дітей гендиректор Театру Франка має від актриси Анастасії Блажчук – Євгена та Анну.

В інтерв'ю журналісту Олексію Суханову Євген Нищук зізнався, що, окрім роботи й театру, його життя складається з радості спілкування з дітьми. «Коли я веду дітей до садочка – це великий заряд і усвідомлення того, що мені багато ще треба зробити, щоб вони відбулися в цьому житті», – розповів він про молодших сина й доньку.

Нагадаємо, що ексміністра культури України Євгена Нищука у квітні цього року офіційно затвердили на посаді генерального директора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Зокрема, Євген Нищук є Народним артистом України, в останні роки він працює у складі трупи Національного театру ім. Івана Франка, виконує провідні ролі у популярних виставах. Також є військовослужбовцем ЗСУ, учасником боїв на Київщині, Миколаївщині й Херсонщині у 2022 році.

Окрім того, Нищук рік тому був призначений президентом Зеленським головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, робота якого була паралізована скандалами.