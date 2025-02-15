Головна Скотч Життя
search button user button menu button

Маленька донечка гендиректора театру Франка Євгена Нищука дебютувала на сцені

Надія Карбунар
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Маленька Анна готується до виступу
фото: Євген Нищук/Facebook

Малеча зіграла у виставі «Кайдашева сім’я»

Маленька донечка ексміністра культури, голови Шевченківського комітету та генерального директора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка Євгена Нищука уперше дебютувала на сцені. Відповідні фото щасливий татусь виклав на своїй сторінці у Facebook.

Трирічна Анна, донька Нищука та акторки Анастасії Блажчук, зіграла у виставі «Кайдашева сім’я».

Маленька донечка гендиректора театру Франка Євгена Нищука дебютувала на сцені фото 1

«Магія сцени не оминула та захопила донечку. Тішусь її сяючим очам! Сьогодні вперше на сцені. У легендарній «Кайдашевій сім’ї» з неперевершеною Наталія Сумська», – розповів Нищук.

Маленька донечка гендиректора театру Франка Євгена Нищука дебютувала на сцені фото 2

Раніше гендиректор театру Франка Євген Нищук показав нове фото із молодшим сином і донькою

Маленька донечка гендиректора театру Франка Євгена Нищука дебютувала на сцені фото 3

До відома, у Євгена Нищука троє дітей – двоє синів та одна донечка. Старшого сина, Олексу Нищука, митець має від першої дружини, акторки й Заслуженої артистки України Оксани Батько-Нищук, якої не стало через хворобу 7 жовтня 2016 р. Нині Олексі – 29 років. 

Ще двох маленьких дітей гендиректор Театру Франка має від актриси Анастасії Блажчук – Євгена та Анну. 

В інтерв'ю журналісту Олексію Суханову Євген Нищук зізнався, що, окрім роботи й театру, його життя складається з радості спілкування з дітьми. «Коли я веду дітей до садочка – це великий заряд і усвідомлення того, що мені багато ще треба зробити, щоб вони відбулися в цьому житті», – розповів він про молодших сина й доньку.

Нагадаємо, що ексміністра культури України Євгена Нищука у квітні цього року офіційно затвердили на посаді генерального директора Національного академічного драматичного театру імені Івана Франка.

Зокрема, Євген Нищук є Народним артистом України, в останні роки він працює у складі трупи Національного театру ім. Івана Франка, виконує провідні ролі у популярних виставах. Також є військовослужбовцем ЗСУ, учасником боїв на Київщині, Миколаївщині й Херсонщині у 2022 році.

Окрім того, Нищук рік тому був призначений президентом Зеленським головою Комітету з Національної премії України імені Тараса Шевченка, робота якого була паралізована скандалами.  

Читайте також:

Теги: театр робота Євген Нищук батько

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

В Україні зарплати поліцейських не підвищуються два роки
Зарплати поліцейських зростуть? Глава МВС зробив заяву
17 сiчня, 15:34
Виставка «Марія Примаченко. Невідоме»
Куди сходити у Києві на вихідних 25-26 січня: перелік культурних подій
24 сiчня, 14:01
Шумило: «Деякі проросійські діячі вже висловили сподівання, що адміністрація Трампа начебто виступатиме на захист структур Московського патріархату»
Чому американська політикиня стала на захист Московської церкви? Релігієзнавець розкрив сімейний секрет
22 сiчня, 14:29
Законопроєкт посилює покарання для роботодавців за незаконне працевлаштування іноземців
Польща встановлює нові умови для працевлаштування іноземців
24 сiчня, 12:33
Від Єврокомісії вимагають кроків щодо американських Apple, Google та Meta
Компанії ЄС зажадали від Єврокомісії вжити заходів щодо Apple, Google та Meta
28 сiчня, 19:27
Зеленський також продовжувати аудит призупинених напрямів допомоги від Сполучених Штатів Америки
Зеленський пояснив, які дії підтримають людей, поки триває напрацювання нової політики США
29 сiчня, 21:26
Виставка «Архетип українського героя» у Музеї історії міста Києва
Куди сходити в Києві протягом 10-16 лютого: дайджест культурних подій
10 лютого, 10:02
Андрій Білоус – український режисер, театральний педагог, актор, драматург
Режисер Білоус відреагував на звинувачення у сексуальних домаганнях
10 лютого, 15:40
Зеленський зазначив, що команди України та США постійно проводять телефонні розмови, але між лідерами держав «було кілька зустрічей і кілька дзвінків»
Зеленський впевнений, що у Трампа немає готового мирного плану
12 лютого, 18:22

Життя

Маленька донечка гендиректора театру Франка Євгена Нищука дебютувала на сцені
Маленька донечка гендиректора театру Франка Євгена Нищука дебютувала на сцені
«Хлопець-калькулятор» встановив шість світових рекордів за один день
«Хлопець-калькулятор» встановив шість світових рекордів за один день
Шведські вчені оприлюднили нову теорію походження грошей
Шведські вчені оприлюднили нову теорію походження грошей
Любов до морозива зробила жінку мільйонеркою
Любов до морозива зробила жінку мільйонеркою
Кейт Міддлтон освистали ув'язнені
Кейт Міддлтон освистали ув'язнені
Міністр оборони США показав спортивний приклад українським урядовцям
Міністр оборони США показав спортивний приклад українським урядовцям

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
166K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 лютого: ситуація на фронті
84K
Китай починає «освоювати» окуповані території України
57K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 лютого 2025
35K
Зеленський заявив, що мав розмову з Путіним про припинення вогню
12K
Суд покарав інспектора з паркування, який оштрафував нардепа від «Слуги народу»
7366
Туреччина стикається із новим демографічним викликом

Новини

Виступ Зеленського на другому дні Мюнхенської безпекової конференції. Головні тези
Сьогодні, 13:07
На Дніпропетровщині діти провалилися під лід та мало не загинули
Сьогодні, 02:48
15 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Білий дім опублікував валентинку з Трампом (фото)
Вчора, 23:26
Китай починає «освоювати» окуповані території України
Вчора, 22:58
Можливість передачі Україні ядерної зброї, наїзд на натовп людей: головне за ніч
Вчора, 06:03

Прес-релізи

«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
«Ангели памʼяті-2025». Всесвітня акція вшанування українських героїв: як приєднатися
15 лютого, 16:07
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua