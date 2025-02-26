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Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Запізнилися – вибачте! Театр Франка запроваджує нові правила для глядачів
Театр Франка попереджає глядачів про нові правила
фото з відкритих джерел

Театр Франка: Ми цінуємо повагу до акторів та інших глядачів

Національний академічний драматичний театр імені Івана Франка повідомив важливу інформацію для своїх глядачів: після третього дзвінка двері до зали зачиняються, і вхід заборонено. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на пресслужбу театру.

«Двері до зали зачиняються після третього дзвінка. Запізнилися? На жаль, ви пропустили виставу. Вхід у глядацьку залу після третього дзвінка категорично заборонений. Ми дуже цінуємо вашу увагу та хочемо, щоб кожен міг повністю зануритися у атмосферу вистави. Запізнення порушує хід події, а також заважає іншим глядачам», – йдеться у заяві.

Зокрема, театр наголосив, що під час вистави заборонено споживати їжу: «Також жодної їжі під час вистави. Театр – не кінотеатр, тож попкорн і снеки залиште вдома».

Також театр Франка звернув увагу майбутніх глядачів прем’єри «Макбет» – залу після третього дзвоника буде зачинено, аби нічого не відволікало від напруженої та містичної атмосфери трагедії Шекспіра.

«Ми цінуємо повагу до акторів та інших глядачів. Плануйте свій візит до театру завчасно і насолоджуйтеся магією театру без зайвих перешкод!», – зауважив театр.

Нагадаємо, що цими вихідними у Києві відбуватимуться цікаві вистави, виставки, зустрічі та майстер-класи. Столичні театри, музеї і бібліотеки  підготували для киян та гостей міста свої культурні програми. «Главком» підготував перелік мистецьких подій, які відбудуться у Києві з 24 лютого по 2 березня.

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Теги: театр Театр Франка правила актор акторка вистава їжа

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