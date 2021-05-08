Гурт «Go_A» прибув до Нідерландів на «Євробачення-2021»

«Go_A» виступить на «Євробаченні» з піснею «Шум»

Група вже прибула до Амстердама, звідки має вирушити до Роттердама

Український музичний гурт «Go_A» прибув на пісенний конкурс «Євробачення-2021» у Нідерландах. Відео з аеропорту гурт розмістив на своїй сторінці в інстаграмі.

Група вже прибула до Амстердама, звідки має вирушити до Роттердама.

Наразі дві країни знялися з конкурсу – це Вірменія і Білорусь, яку виключили через скандальну пісню.

65-й конкурс «Євробачення» мав відбутися із 12 до 16 травня 2020 року в Роттердамі під слоганом «Відкрийся» (Open Up), проте його проведення було відкладено на рік через пандемію коронавірусу.

За планами організаторів, тепер «Євробачення» триватиме18-22 травня, також у Роттердамі та під колишнім гаслом.

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Представник України на пісенному конкурсі Євробачення-2021 гурт Go_A виступить у першому півфіналі під номером 15.

Артисти виконають пісню «Шум».

Згідно з інформацією від експертів, Україна на сьогодні займає 16 сходинку серед 39 потенційних переможців «Євробачення 2021». А кліп на пісню «Шум», з якою Go_A і представлятимуть Україну, увійшов до переліку десяти найпопулярніших відео на офіційному YouTube-каналі «Євробачення».

На фестиваль «Євробачення-2021» у концертний зал Ahoy в Роттердамі допустять максимум 3,5 тис. глядачів. Таке рішення прийняв уряду Нідерландів.

Нагадаємо, за місяць до гранд-фіналу «Євробачення-2021» організатори показали головну сцену конкурсу, збудовано в Ahoy Arena.