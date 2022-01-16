Кондратюк про Данилка: Сказав, що йому подобається президент Росії

Ігор Кондратюк згадав скандальне зізнання Данилка

Продюсер Ігор Кондратюк у програмі «Антиподи», опублікованій на ютуб-каналі «Ісландія ТВ», заявив, що майже весь український шоу-бізнес у нас «ватний»: «Ватнуватий – увесь український шоу-біз, за винятком буквально деяких персонажів, був за часів, коли нам не треба було робити свій вибір».

Телеведучий також розповів про свої стосунки з Андрієм Данилком. За його словами, багато років тому, коли артист ще не був таким популярним, вони разом пили чай та розмовляли про проєкти один одного, і Данилко похвалив «Караоке на майдані».

Згадав Ігор Кондратюк і висловлювання Данилка про президента Росії, яке йому дуже не сподобалося: «Він давно, задовго до 14-го року, сказав, що йому подобається молодий президент Росії. Мене це трохи різануло – я такий, що мені президенти Росії не подобаються і ніколи не подобалися».

Кондратюк додав, що не розуміє, навіщо говорити про це публічно, але наголосив, що Данилко мав на увазі «історію з Кучмою», який на той час набрид українцям.

Продюсер згадав і Ваню Дорна, який серед інших українських зірок спокійно гастролює в РФ, незважаючи на війну та окупацію українських територій. «Метання була у Вані Дорна... Він казав: «У мене презентація в Пітері. Новий альбом». Я говорю: «Ваня, моя позиція – ні», – цитує Кондратюка «Сегодня».

На думку продюсера, артисти дуже віддані своїй аудиторії і не можуть відмовитись виступати в країні-агресорі. Таких зірок він називає «вівцями, яким пофіг, що відбувається внизу».

Раніше відомий український продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк різко прокоментував можливі концерти Ані Лорак в Україні, які співачка анонсувала на весну поточного року.

Як відомо, 21 вересня Кондратюк подав петицію із проханням повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами.

Згодом на петицію, яка досить швидко набрала 25 тисяч голосів, відреагував президент України Володимир Зеленський.

Кондратюк розказав, який артист спровокував його подати петицію про заборону концертів артистів із Росії. За словами Кондратюка, виступ російського репера Басти став для нього «останньою краплею».

Нещодавно російській співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну.

Громадська організація «Кримськотатарський ресурсний центр» звернулася до Служби безпеки України з проханням заборонити в'їзд до України російським артистам Басті (Василь Вакуленко), Йолці (Єлизавета Іванців) та Ірині Круг (Воробйовій), у яких заплановані концерти в Києві.

Нагадаємо, нещодавно у Дніпрі відбувся концерт російської шансонетки Ірини Круг, яка теж є у базі центру «Миротворець». Виявилося, що виступ Круг в Україні «благословила» СБУ.

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