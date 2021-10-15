Відомий продюсер пояснив, чому Басту, Кіркорова та Меладзе не можна пускати в Україну (відео)

Ігор Кондратюк пояснив, чому треба заборонити гастролі усім російським артистам

Продюсер та телеведучий пояснив, що спонукало його подати петицію про заборону виступів артистів з держави-агресора в Україні

Відомий продюсер та телеведучий Ігор Кондратюк розказав, який артист спровокував його подати петицію про заборону концертів артистів із Росії. Пояснення свого рішення Кондратюк записав на відео.

За словами Кондратюка, виступ російського репера Басти став для нього «останньою краплею».

Продюсер важає Басту «конченим кримнашистом», як і Кіркорова, який називав «Крим найкращою частиною Росії». Тому, на думку Кондратюка, навіть якщо у Кіркорова в Україні є мільйон прихильників, не означає, що він має тут виступати.

«Валерій Меладзе – член «Єдиної Росії», – нагадує Кондратюк. Гастролі цього артиста анонсовані теж в Україні.

Як відомо, 21 вересня Кондратюк подав петицію із проханням повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами.

Петиція на сайті президента набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський.

Раніше відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розкритикував анонсовану появу співачки Софії Ротару на святковому концерті до Дня Незалежності у національному спортивному комплексі «Олімпійський».