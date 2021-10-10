Президент розгляне петицію про заборону концертів артистів з Росії

Розміщена на сайті президента петиція з вимогою заборони концертів артистів із Росії набрала 25 тисяч голосів

Петиція на сайті президента із проханням повністю заборонити концертну діяльність артистів з Росії до повернення окупованого Криму та відновлення Україною контролю над своїми східними кордонами вже набрала 25 тисяч голосів. Тепер її має розглянути Володимир Зеленський. Про це повідомив автор петиції телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк.

Кондратюк зареєстрував петицію 21 вересня і з того часу петиція набрала 25 028 голосів.

«Отже, 25 000 голосів моя петиція зібрала. Чекаємо розгляду Зеленським. Побачимо – що легше: критикувати за «бізнес на крові» попередника, чи забороняти цей та інші злочинні бізнеси з агресором тим, кого ти привів у владу», - заявив Кондратюк.

У тексті петиції Кондратюк зазначив, що громадяни Росії, які працюють у сфері розваг, є представниками країни-агресора. Він додав, що своїм мовчанням вони підтримали окупацію Криму та війну на Донбасі, а тому теж несуть відповідальність за агресивні дії своєї країни.

«Виключення для заборони допускаю лише для тих російських представників культури, хто публічно виступив проти російської агресії. Це неприродно, коли артист виступає і для росіян-окупантів, і для окупованих ними українців», ㅡ йдеться у тексті петиції.

Продюсер також зазначив, що музика та інші види мистецтва від агресора не можуть бути поза політикою під час війни, оскільки вони є «продовженням війни іншими методами».

Раніше відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розкритикував анонсовану появу співачки Софії Ротару на святковому концерті до Дня Незалежності у національному спортивному комплексі «Олімпійський».

Додамо, що російські артисти продовжують спокійно гастролювати регіонами України, пропонуючи українцям «посередній» репертуар з країни-агресорки, на який, як не дивно, тут також є попит. Зокрема незабаром в Києві відбудеться концерт Олександра Ревви (сценічний псевдонім Артур Пірожков).

Також відома українська співачка Таїсія Повалій, яка нещодавно жила і будувала кар'єру в Росії, повернулася в Україну. У своєму Instagram артистка поділилася новим фото і поскаржилася на спеку в Києві.

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