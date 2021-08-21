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    Кондратюк розкритикував Ротару та порадив не випускати її на сцену до Дня Незалежності

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    Софія Ротару виступила на відкритті&nbsp;конкурсу &laquo;Нова хвиля&raquo; у Сочі - Кондратюк розкритикував Ротару та порадив не випускати її на сцену до Дня Незалежності
    Софія Ротару виступила на відкритті конкурсу «Нова хвиля» у Сочі
    Фото: newwavestars.eu

    24 серпня Ротару повинна виступати в Києві, вітаючи українців з 30-річчям незалежності країни

    Відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розкритикував анонсовану появу співачки Софії Ротару на святковому концерті до Дня Незалежності у національному спортивному комплексі «Олімпійський». Про це він написав у Facebook.

    Він зазначив, що Ротару нещодавно виступала на російському фестивалі «Нова хвиля» у Сочі.

    «При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на «Новой волне» в Сочі – курорті країни-агресора – я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності. Під час війни не можна одночасно виступати й для окупантів, і для жертв агресії», – пояснив він.

    Кондратюк зауважив, українські зірки гастролюють в Росії через відсутність в Україні закону про колаборантів.

    «…кожен по-своєму трактує можливість працювати в РФ і співпрацювати з агресором. І такий стан справ – повна антидержавна маячня», – написав ведучий.

    24 серпня Ротару повинна виступати в Києві, вітаючи українців з 30-річчям незалежності країни. На думку користувачів мережі, навряд чи її поява на святковій сцені в Україні сподобається патріотам.

    Сама Ротару виступ в РФ не коментує і навіть в соціальних мережах вона не показує, як вона провела час в Сочі.

    Раніше повідомлялося, що після дворічної перерви в Сочі відбулося відкриття музичного фестивалю-конкурсу «Нова хвиля», куди приїхали не тільки зірки російського шоу-бізнесу, а й українські знаменитості. Так, у вечір відкриття, 19 серпня, на сцену вийшли Софія Ротару та Maruv.

    Як відомо, на честь Дня Незалежності у Києві 24 серпня на НСК «Олімпійському» відбудеться грандіозне музичне свято.

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    Теги: Софія День Незалежності Facebook Ігор Кондратюк співачка Maruv час
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    Кондратюк розкритикував Ротару та порадив не випускати її на сцену до Дня Незалежності