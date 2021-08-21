Кондратюк розкритикував Ротару та порадив не випускати її на сцену до Дня Незалежності

24 серпня Ротару повинна виступати в Києві, вітаючи українців з 30-річчям незалежності країни

Відомий український продюсер та ведучий Ігор Кондратюк розкритикував анонсовану появу співачки Софії Ротару на святковому концерті до Дня Незалежності у національному спортивному комплексі «Олімпійський». Про це він написав у Facebook.

Він зазначив, що Ротару нещодавно виступала на російському фестивалі «Нова хвиля» у Сочі.

«При всій повазі до легендарності Софії Михайлівни Ротару, після її недавнього виступу на «Новой волне» в Сочі – курорті країни-агресора – я б не випускав її на сцену концерту до Дня Незалежності. Під час війни не можна одночасно виступати й для окупантів, і для жертв агресії», – пояснив він.

Кондратюк зауважив, українські зірки гастролюють в Росії через відсутність в Україні закону про колаборантів.

«…кожен по-своєму трактує можливість працювати в РФ і співпрацювати з агресором. І такий стан справ – повна антидержавна маячня», – написав ведучий.

24 серпня Ротару повинна виступати в Києві, вітаючи українців з 30-річчям незалежності країни. На думку користувачів мережі, навряд чи її поява на святковій сцені в Україні сподобається патріотам.

Сама Ротару виступ в РФ не коментує і навіть в соціальних мережах вона не показує, як вона провела час в Сочі.

Раніше повідомлялося, що після дворічної перерви в Сочі відбулося відкриття музичного фестивалю-конкурсу «Нова хвиля», куди приїхали не тільки зірки російського шоу-бізнесу, а й українські знаменитості. Так, у вечір відкриття, 19 серпня, на сцену вийшли Софія Ротару та Maruv.

Як відомо, на честь Дня Незалежності у Києві 24 серпня на НСК «Олімпійському» відбудеться грандіозне музичне свято.