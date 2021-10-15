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    Російській співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну

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    Причиною заборони на в'їзд стало неодноразове відвідування окупованого Криму - Російській співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну
    Причиною заборони на в'їзд стало неодноразове відвідування окупованого Криму
    Фото з відкритих джерел

    Пелагею внесли до списку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну

    Російську співачку Пелагею (Пелагея Телегіна) внесли до списку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну. Про це в четвер, 14 жовтня, повідомили в Службі безпеки України (СБУ) у відповідь на запит видання «Телеграф».

    «Станом на сьогодні (14 жовтня) діє рішення про заборону в'їзду в Україну громадянці РФ Телєгіній П. С.», – йдеться у відповіді.

    Офіційною причиною заборони на в'їзд стало неодноразове відвідування Пелагеєю окупованого Криму.

    Зокрема, за даними СБУ, вона виступала з сольним концертом у Севастополі в серпні 2021 року і брала участь в журі Вищої ліги КВН, що проводилася в Криму, а в 2018 році взяла участь у концерті до відкриття Кримського моста.

    Нагадаємо, громадська організація «Кримськотатарський ресурсний центр» звернулася до Служби безпеки України з проханням заборонити в'їзд до України російським артистам Басті (Василь Вакуленко), Йолці (Єлизавета Іванців) та Ірині Круг (Воробйовій), у яких заплановані концерти в Києві.

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    Теги: СБУ співачка
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    Російській співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну