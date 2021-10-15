Російській співачці Пелагеї заборонили в'їзд в Україну

Пелагею внесли до списку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну

Російську співачку Пелагею (Пелагея Телегіна) внесли до списку осіб, яким заборонений в'їзд в Україну. Про це в четвер, 14 жовтня, повідомили в Службі безпеки України (СБУ) у відповідь на запит видання «Телеграф».

«Станом на сьогодні (14 жовтня) діє рішення про заборону в'їзду в Україну громадянці РФ Телєгіній П. С.», – йдеться у відповіді.

Офіційною причиною заборони на в'їзд стало неодноразове відвідування Пелагеєю окупованого Криму.

Зокрема, за даними СБУ, вона виступала з сольним концертом у Севастополі в серпні 2021 року і брала участь в журі Вищої ліги КВН, що проводилася в Криму, а в 2018 році взяла участь у концерті до відкриття Кримського моста.

Нагадаємо, громадська організація «Кримськотатарський ресурсний центр» звернулася до Служби безпеки України з проханням заборонити в'їзд до України російським артистам Басті (Василь Вакуленко), Йолці (Єлизавета Іванців) та Ірині Круг (Воробйовій), у яких заплановані концерти в Києві.