СБУ просить заборонити в’їзд до України трьом російським зіркам, що виступали в окупованому Криму

Громадська організація нагадала, що артисти порушували українське законодавство

Громадська організація «Кримськотатарський ресурсний центр» звернулася до Служби безпеки України з проханням заборонити в'їзд до України російським артистам Басті (Василь Вакуленко), Йолці (Єлизавета Іванців) та Ірині Круг (Воробйовій), у яких заплановані концерти в Києві. Про це повідомляється на сайті організації.

З відповідним листом автори ініціативи звернулися до глави СБУ Івана Баканова. «Відомо, що Ірина Круг і Баста, порушуючи українське законодавство, відвідували окупований Крим, де виступали з концертами. Йолка хоч і не влаштовувала концерт, але все одно могла перебувати на півострові під час одного з російських пісенних фестивалів», – ідеться у зверненні.

Організація також попросила перевірити інформацію про відвідування російськими артистами Криму та вжити обмежувальних заходів в разі виявлення «порушень українського законодавства».

Нагадаємо, у вересні 2017 року Служба безпеки України на три роки заборонила Басті в'їзд на територію країни. Рішення було прийнято «в інтересах забезпечення безпеки держави». Спецслужба прийняла таке рішення через те, що Баста виступав з концертами в анексованому Росією Криму. Однак у подальшому заборону було знято.

Після зняття заборони СБУ на в’їзд до України російського репера Басти, він вже відвідав Україну із концертом. Пізніше з’явилася інформація, що Баста планує знов виступити у Києві 19 грудня.

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