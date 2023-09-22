Курков пояснив, чому погодився виступати на одній сцені із російською письменницею Гессен
Андрій Курков: «Я думаю, що є ще кілька фестивалів, на які нас найближчий час не запросять через нашу позицію»
Український письменник Андрій Курков пояснив, чому погодився виступити на одній сцені з російсько-американськими письменниками Машою Гессен. Він вважає, що Україна не має позбавляти себе голосу та дозволяти, аби про неї говорили без участі українців, повідомив Курков у коментарі «Суспільному».
«Я думаю, що є ще кілька фестивалів, на які нас найближчий час не запросять через нашу позицію. І це буде означати, що там будуть говорити про Україну без участі українців. Я вирішив брати участь у розмові з Машою Гессен не тому, що вона американська громадянка та пише англійською, а в Америці та Канаді вважається американським письменником. А для того, щоб голос України прозвучав на одній з головних сцен Торонто. Це головна подія авторського фестивалю у Канаді. Передувати буде виступ Маргарет Етвуд, яка відкриватиме цю подію. Саме завдяки тому, що ми там будемо виступати вдвох, там буде чути голос Америки, і голос Америки російського походження, і голос України. Кожен має право на свій голос, на свою думку. У кожного свій шлях, щоб допомагати всьому, щоб відбулася перемога України, – наголосив письменник.
Курков нагадує, що на початку вересня у Берліні відбувався один з найвідоміших фестивалів у світі – Берлінський міжнародний літературний фестиваль, і на нього не запросили жодного українського письменника. Щоб уникнути ситуації, коли українські відмовляться та будуть позбавлені голосу, він вирішив погодитися на пропозицію від PEN Canada.
Як повідомлялося, Міжнародний фестиваль авторів у Торонто (Toronto International Festival of Authors) анонсував подію від PEN Canada та мовника CBC. У дискусії разом виступлять український письменник Андрій Курков та російсько-американська письменниця Маша Гессен. Позицію Куркова розкритикували українські письменники.
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