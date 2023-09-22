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Курков пояснив, чому погодився виступати на одній сцені із російською письменницею Гессен

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Курков пояснив, чому погодився виступати на одній сцені із російською письменницею Гессен
Позицію Куркова розкритикували українські письменники
фото: theukrainians.org

Андрій Курков: «Я думаю, що є ще кілька фестивалів, на які нас найближчий час не запросять через нашу позицію» 

Український письменник Андрій Курков пояснив, чому погодився виступити на одній сцені з російсько-американськими письменниками Машою Гессен. Він вважає, що Україна не має позбавляти себе голосу та дозволяти, аби про неї говорили без участі українців, повідомив Курков у коментарі «Суспільному».

«Я думаю, що є ще кілька фестивалів, на які нас найближчий час не запросять через нашу позицію. І це буде означати, що там будуть говорити про Україну без участі українців. Я вирішив брати участь у розмові з Машою Гессен не тому, що вона американська громадянка та пише англійською, а в Америці та Канаді вважається американським письменником. А для того, щоб голос України прозвучав на одній з головних сцен Торонто. Це головна подія авторського фестивалю у Канаді. Передувати буде виступ Маргарет Етвуд, яка відкриватиме цю подію. Саме завдяки тому, що ми там будемо виступати вдвох, там буде чути голос Америки, і голос Америки російського походження, і голос України. Кожен має право на свій голос, на свою думку. У кожного свій шлях, щоб допомагати всьому, щоб відбулася перемога України, – наголосив письменник.

Курков нагадує, що на початку вересня у Берліні відбувався один з найвідоміших фестивалів у світі – Берлінський міжнародний літературний фестиваль, і на нього не запросили жодного українського письменника. Щоб уникнути ситуації, коли українські відмовляться та будуть позбавлені голосу, він вирішив погодитися на пропозицію від PEN Canada.

Як повідомлялося, Міжнародний фестиваль авторів у Торонто (Toronto International Festival of Authors) анонсував подію від PEN Canada та мовника CBC. У дискусії разом виступлять український письменник Андрій Курков та російсько-американська письменниця Маша Гессен. Позицію Куркова розкритикували українські письменники.

Теги: Торонто Україна фестиваль письменник перемога письменниця Канада

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