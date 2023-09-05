Грузинський виробник втрапив у скандал через російську мову на упаковках соку

Виробник соків із Грузії через критику суспільства демонстративно прибирає мову агресора із своєї упаковки

Грузинська компанія Kula прибере із упаковок фруктового соку написи російською мовою. Про це пише «Ехо Кавказа» із посиланням на слова директора компанії Вано Гоглідзе.

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Інформація про те, що грузинська компанія Kula «розміщує на упаковці написи, у тому числі найменування фруктів, російською мовою, викликала гнівну реакцію користувачів соцмереж, деякі з них оголосили компанії бойкот».

У компанії кажуть що відмовилися від російської. Однак її директор підкреслив, що «це не російська, це кирилиця, яку використовують 14 країн, зокрема Білорусія, Україна, Казахстан, Молдова, Сербія, Румунія».

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«Ми міжнародна компанія та jкрім грузинської мови, що для нас найважливіше, ми написали інформацію на етикетці на багатьох інших мовах. Цю писемність використовують усі, ми відправляємо нашу продукцію до цих країн. А сфотографували лише ту частину упаковки, яка викликала більше ненависті та наклепів. На упаковці яблуко та написано великими літерами слово «яблоко», – сказав бізнесмен.

У компанії наголошують, що соки, які стали причиною скандалу, до Росії не експортуються. Росія не є для нас стратегічним напрямком. Також офіційно повідомляємо, що цей яблучний сік ми ніколи не відправляли до Росії», – сказано в заяві заводу.

«Ми переробляємо та експортуємо соки до більш ніж 30 країн. Щоб яблука, привезені грузинськими фермерами, не зіпсувалися, а їхні сім'ї отримували дохід та утримували сади, наша компанія має розвивати та внести до бюджету не кілька мільйонів грузинських ларі, а кілька десятків мільйонів ларі та зміцнити грузинську економіку за наші гроші відбувається багато соціальних проектів, виплачуються пенсії тощо. І до 20-25% від суми йде на посилення обороноздатності Грузії», – зазначено на офіційній сторінці заводу у соцмережі Facebook.

Також компанія продемонструвала нові упаковки соку уже без російської мови.

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Цікаво, що як зазначає видання, інша продукція компанії все ж постачається до Росії. На сайті ТОВ «Національні продукти» зазначено, що ця компанія – офіційний імпортер продукції горійського консервного заводу на території РФ. У Росію, зокрема, експортують аджику, кетчуп, соуси, приправи, овочеві консерви та компоти, виготовлені на заводах Kula.