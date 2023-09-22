Китай вчергове закликав Україну та Росію до мирних переговорів

Китай готовий робити конструктивний внесок у вирішення «української кризи»

Китай готовий підтримувати всі спрямовані на досягнення миру ініціативи, що стосуються «української кризи». Проте наголошується, що вони мають базуватися на дипломатичних заходах і мирних переговорах. Про це заявив віцепрезидент Китаю Хань Чжен.

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Заступник голови КНР зазначив, що безпека всіх держав взаємозв’язана. В Пекіні наполягають на тому, що всі питання треба вирішувати шляхом діалогу й консультації, враховуючи «законні безпекові занепокоєння» всіх країн.

«Китай підтримує всі зусилля, які сприяють для мирного вирішення «української кризи» і готовий відігравати конструктивну роль для якнайшвидшого досягнення миру. Негайне припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів є єдиним шляхом вирішення», – заявив Чжен.

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Водночас Китай підтвердив заяву про неприпустимість ядерної війни та використання ядерної зброї. Хань підкреслив, що його країна є однією з п’яти постійних членів Радбезу ООН, яка оголосила про зобов’язання не використовувати першою таку зброю.

Зазначимо, що Китай досі не називає війну в Україні війною, а використовує вислів «українська криза» для опису повномасштабної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, що в рамках Генеральної Асамблеї ООН країни «Великої сімки» (G7) закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила агресію проти України.