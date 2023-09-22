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Китай вчергове закликав Україну та Росію до мирних переговорів

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Китай вчергове закликав Україну та Росію до мирних переговорів
Китай готовий підтримувати всі мирні ініціативи для вирішення війни, яку КНР продовжує називати «українською кризою»
фото з відкритих джерел

Китай готовий робити конструктивний внесок у вирішення «української кризи»

Китай готовий підтримувати всі спрямовані на досягнення миру ініціативи, що стосуються «української кризи». Проте наголошується, що вони мають базуватися на дипломатичних заходах і мирних переговорах. Про це заявив віцепрезидент Китаю Хань Чжен.

Заступник голови КНР зазначив, що безпека всіх держав взаємозв’язана. В Пекіні наполягають на тому, що всі питання треба вирішувати шляхом діалогу й консультації, враховуючи «законні безпекові занепокоєння» всіх країн.

«Китай підтримує всі зусилля, які сприяють для мирного вирішення «української кризи» і готовий відігравати конструктивну роль для якнайшвидшого досягнення миру. Негайне припинення бойових дій і відновлення мирних переговорів є єдиним шляхом вирішення», – заявив Чжен.

Водночас Китай підтвердив заяву про неприпустимість ядерної війни та використання ядерної зброї. Хань підкреслив, що його країна є однією з п’яти постійних членів Радбезу ООН, яка оголосила про зобов’язання не використовувати першою таку зброю.

Зазначимо, що Китай досі не називає війну в Україні війною, а використовує вислів «українська криза» для опису повномасштабної агресії Росії проти України.

Нагадаємо, що в рамках Генеральної Асамблеї ООН країни «Великої сімки» (G7) закликали Китай чинити тиск на Росію, щоб вона припинила агресію проти України.

Теги: росія Китай Україна війна

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