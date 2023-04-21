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Мандруй Україною: Кришталева печера на Тернопільщині (фото, відео)

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Мандруй Україною: Кришталева печера на Тернопільщині (фото, відео)
Один міліметр кришталика наростає 100-150 років, проте у даний період вони не ростуть: вони як корали, потребують води
фото з відкритих джерел

У печері є камінь-анальгін: досить прикласти до нього голову – і будь-який головний біль проходить

Здивувати та потішити можуть не тільки закордонні мандрівки, а й подорожі Україною. Наша Батьківщина славиться сотнями цікавих і неповторних місць для туризму, одним із яких є Кришталева печера.

Одна з найбільших гіпсових печер Європи розташована на околиці села Кривче Тернопільської області: Кришталева печера утворилася приблизно 20 млн років тому через вплив підземних вод.

Печера має унікальний клімат: там досить висока вологість (майже 95 %), а температура постійно тримається на рівні 10–12 °C. Повітря в печері має підвищену іонізацію й характеризується майже повною відсутністю бактерій. Стіни печери вкриті кристалами білого й різних відтінків рожевого та коричневого кольору. Звідси, власне, і назва. Завдяки грі світла та впливу природи ці кристали утворюють найхимерніші фігури.

Вхід в печеру розташований на крутому схилі. Піднявшись трохи вище, можна помилуватися мальовничим видом на тернопільський ландшафт.

Природа на схилі пагорбу, де розташована Кришталева печера
Природа на схилі пагорбу, де розташована Кришталева печера
фото: Главком

Загальна досліджена довжина коридорів і залів, з яких складається печера, становить 23 км. Проте туристичний маршрут майже вдесятеро коротший і складає 2,5 км. Він досить легкий і не потребує додаткових навичок для проходження.

За годину екскурсії ви дізнаєтеся і про дослідження Кришталевої печери, і про її особливості, і про історичне значення, і навіть почуєте декілька легенд.

Місцеві вірять, що в печері бачили Богоматір. Кажуть, один чоловік на початку минулого століття навіть відправився її шукати, але так і не повернувся.

Щоб потрапити в печери, потрібно подолати півкілометра коридору, іноді дуже вузького. Чим глибше в печеру – тим більше з’являється під ногами характерних наростів, схожих на панцир гігантської рептилії.

Поза туристичними маршрутами є близько ста ходів. Повертати і слідувати ними небезпечно – можна заблукати. У 60-х роках минулого століття в одному з таких ходів знайшли скелет чоловіка, а поруч з ним недогарок свічки і монету. Ким був блукач так і не визначили. До виходу з лабіринту йому залишалося зовсім небагато.

З чудернацькими формами кристалів пов’язані казкові назви, що трапляються на маршруті: грот Кам’яних Сліз, зал Буйвола, лабіринт Кам’яних Квітів, зали Завалів, Втрачених сподівань тощо.

У печері є камінь-анальгін: досить прикласти до нього голову – і будь-який головний біль проходить. І вже за доброю традицією є місце, де можна загадати бажання – камінь з бантиком, що виконає ваші найзавітніші мрії.

8 фото
На весь екран
Кришталеву печеру називають підземною перлиною та природним чудом України
фото: Главком та відкриті джерела

Неподалік від локації є зручна парковка та кафе із домашньою кухнею, де можна смачно та недорого перекусити.

Зверніть увагу на графік роботи:

  • будні дні: 10-17 (пн – вихідний);
  • субота та неділя: 10-16.

Вартість екскурсії: 550 грн (проте якщо мінімум 11 людей, то для дорослих – 50 грн, а для дітей – 40).

Дізнатися детальніше можна за телефоном: 097 275 7247.

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Теги: Тернопільщина туризм

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