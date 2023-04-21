Мандруй Україною: Кришталева печера на Тернопільщині (фото, відео)
У печері є камінь-анальгін: досить прикласти до нього голову – і будь-який головний біль проходить
Здивувати та потішити можуть не тільки закордонні мандрівки, а й подорожі Україною. Наша Батьківщина славиться сотнями цікавих і неповторних місць для туризму, одним із яких є Кришталева печера.
Одна з найбільших гіпсових печер Європи розташована на околиці села Кривче Тернопільської області: Кришталева печера утворилася приблизно 20 млн років тому через вплив підземних вод.
Печера має унікальний клімат: там досить висока вологість (майже 95 %), а температура постійно тримається на рівні 10–12 °C. Повітря в печері має підвищену іонізацію й характеризується майже повною відсутністю бактерій. Стіни печери вкриті кристалами білого й різних відтінків рожевого та коричневого кольору. Звідси, власне, і назва. Завдяки грі світла та впливу природи ці кристали утворюють найхимерніші фігури.
Вхід в печеру розташований на крутому схилі. Піднявшись трохи вище, можна помилуватися мальовничим видом на тернопільський ландшафт.
Загальна досліджена довжина коридорів і залів, з яких складається печера, становить 23 км. Проте туристичний маршрут майже вдесятеро коротший і складає 2,5 км. Він досить легкий і не потребує додаткових навичок для проходження.
За годину екскурсії ви дізнаєтеся і про дослідження Кришталевої печери, і про її особливості, і про історичне значення, і навіть почуєте декілька легенд.
Місцеві вірять, що в печері бачили Богоматір. Кажуть, один чоловік на початку минулого століття навіть відправився її шукати, але так і не повернувся.
Щоб потрапити в печери, потрібно подолати півкілометра коридору, іноді дуже вузького. Чим глибше в печеру – тим більше з’являється під ногами характерних наростів, схожих на панцир гігантської рептилії.
Поза туристичними маршрутами є близько ста ходів. Повертати і слідувати ними небезпечно – можна заблукати. У 60-х роках минулого століття в одному з таких ходів знайшли скелет чоловіка, а поруч з ним недогарок свічки і монету. Ким був блукач так і не визначили. До виходу з лабіринту йому залишалося зовсім небагато.
З чудернацькими формами кристалів пов’язані казкові назви, що трапляються на маршруті: грот Кам’яних Сліз, зал Буйвола, лабіринт Кам’яних Квітів, зали Завалів, Втрачених сподівань тощо.
У печері є камінь-анальгін: досить прикласти до нього голову – і будь-який головний біль проходить. І вже за доброю традицією є місце, де можна загадати бажання – камінь з бантиком, що виконає ваші найзавітніші мрії.
Неподалік від локації є зручна парковка та кафе із домашньою кухнею, де можна смачно та недорого перекусити.
Зверніть увагу на графік роботи:
- будні дні: 10-17 (пн – вихідний);
- субота та неділя: 10-16.
Вартість екскурсії: 550 грн (проте якщо мінімум 11 людей, то для дорослих – 50 грн, а для дітей – 40).
Дізнатися детальніше можна за телефоном: 097 275 7247.
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