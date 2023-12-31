Названо найкращі українські книги 2023 року
Цьогоріч добірка налічує 179 книжок
Українська громадська організація PEN вшосте визначає найкращі книжки року. Список охоплює прозові й поетичні новинки, переклади, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристику. Цьогоріч добірка налічує 179 книжок. Про це повідомила пресслужба PEN.
«Мета нашого списку – підсумувати книжковий 2023 рік та подякувати українським видавництвам, письменникам, упорядникам, перекладачам, редакторам, журналістам, ілюстраторам, науковцям і всім тим, хто допомагає літературі і книжковій справі в нашій країні тривати та розвиватись у важкі воєнні часи», – зазначили в організації.
Найкраща українська проза-2023
- Белянський Павло. Бабуся вмирати не любила / Переклад Тетяни Кохановської (Vivat)
- Дудик Вікторія. Мертві стукають (Фабула);
- Жупанський Олексій. Осіннє заціпеніння (Стрічання мертвих) (Видавництво Жупанського);
- Кідрук Максим. Колонія. Нові темні віки (Бородатий Тамарин);
- Кононенко Євгенія. Той божевільний рік (Видавництво Анетти Антоненко);
- Кузнєцова Євгенія. Драбина (Видавництво Старого Лева);
- Кур'ята Ніна. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР (Лабораторія);
- Левкова Анастасія. За Перекопом є земля. Кримський роман (Лабораторія);
- Лотоцька Олена. Ангели в намистах (Видавництво Старого Лева);
- Осадко Олександр. Жити не можна померти (Видавництво Старого Лева);
- Процюк Степан. Інфекція (Discursus) (перевидання);
- Пузік Валерій. З любов'ю – тато (Лабораторія);
- Рафєєнко Володимир. Петрикор – запах землі після дощу (Видавництво Анетти Антоненко);
- Рафєєнко Володимир. Мобільні хвилі буття (Видавництво Анетти Антоненко);
- Савка Мар'яна. Люди на каві (Видавництво Старого Лева);
- Саніна Теа. Коли відлітають серпокрильці (Темпора);
- Сингаївський Сергій. Дорога на Асмару (Комора) (перевидання);
- Тараторіна Світлана. Дім солі (Vivat);
- Яценко Петро. Прес, чорнило, три гармати. Пригоди славного мандрівного друкаря Івана Федоровича (Портал).
Раніше книга українського історика увійшла до рейтингу найкращих видань року від The Telegraph. Сергій Плохій у своїй праці аналізує початок російського повномасштабного вторгнення, його перебіг та об'єднання Заходу на фоні війни, а також прогнозує її наслідки для всього світу.
Нагадаємо, випуск книжкової продукції в Україні цьогоріч зріс майже вдвічі.
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