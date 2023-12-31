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Названо найкращі українські книги 2023 року

Анастасія Фещенко
glavcom.ua
Названо найкращі українські книги 2023 року
Список охоплює прозові й поетичні новинки, переклади, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристику
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Цьогоріч добірка налічує 179 книжок

Українська громадська організація PEN вшосте визначає найкращі книжки року. Список охоплює прозові й поетичні новинки, переклади, нонфікшн, твори для дітей, мистецькі видання і гуманітаристику. Цьогоріч добірка налічує 179 книжок. Про це повідомила пресслужба PEN.  

«Мета нашого списку – підсумувати книжковий 2023 рік та подякувати українським видавництвам, письменникам, упорядникам, перекладачам, редакторам, журналістам, ілюстраторам, науковцям і всім тим, хто допомагає літературі і книжковій справі в нашій країні тривати та розвиватись у важкі воєнні часи», – зазначили в організації.

Найкраща українська проза-2023

  • Белянський Павло. Бабуся вмирати не любила / Переклад Тетяни Кохановської (Vivat)
  • Дудик Вікторія. Мертві стукають (Фабула);
  • Жупанський Олексій. Осіннє заціпеніння (Стрічання мертвих) (Видавництво Жупанського);
  • Кідрук Максим. Колонія. Нові темні віки (Бородатий Тамарин);
  • Кононенко Євгенія. Той божевільний рік (Видавництво Анетти Антоненко);
  • Кузнєцова Євгенія. Драбина (Видавництво Старого Лева);
  • Кур'ята Ніна. Дзвінка. Українка, народжена в СРСР (Лабораторія);
  • Левкова Анастасія. За Перекопом є земля. Кримський роман (Лабораторія);
  • Лотоцька Олена. Ангели в намистах (Видавництво Старого Лева);
  • Осадко Олександр. Жити не можна померти (Видавництво Старого Лева);
  • Процюк Степан. Інфекція (Discursus) (перевидання);
  • Пузік Валерій. З любов'ю – тато (Лабораторія);
  • Рафєєнко Володимир. Петрикор – запах землі після дощу (Видавництво Анетти Антоненко);
  • Рафєєнко Володимир. Мобільні хвилі буття (Видавництво Анетти Антоненко);
  • Савка Мар'яна. Люди на каві (Видавництво Старого Лева);
  • Саніна Теа. Коли відлітають серпокрильці (Темпора);
  • Сингаївський Сергій. Дорога на Асмару (Комора) (перевидання);
  • Тараторіна Світлана. Дім солі (Vivat);
  • Яценко Петро. Прес, чорнило, три гармати. Пригоди славного мандрівного друкаря Івана Федоровича (Портал).
Український PEN – українська громадська організація, створена з метою захисту свободи слова та прав авторів, сприяння розвитку літератури та міжнародному культурному співробітництву. Входить до мережі національних центрів Міжнародного PEN. 

Раніше книга українського історика увійшла до рейтингу найкращих видань року від The Telegraph. Сергій Плохій у своїй праці аналізує початок російського повномасштабного вторгнення, його перебіг та об'єднання Заходу на фоні війни, а також прогнозує її наслідки для всього світу.

Нагадаємо, випуск книжкової продукції в Україні цьогоріч зріс майже вдвічі.

Теги: книги

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