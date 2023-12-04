Третя світова війна дедалі ближче?

Письменники-фантасти змагаються в описі драматичних і трагічних сценаріїв, щоб ознайомившись з ними, ми були більше до них готові

Все більше з'являється книжок, що описують можливі сценарії Великої війни

Я вже писав про те, що у Пентагоні працює спеціальний підрозділ письменників фантастів, які описують можливі сценарії воєнних конфліктів.

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Це не просто фантазії.

Як ви знаєте, майбутнє не невідомо.

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Його ніхто не знає і ніхто не гарантує вам, що ваші плани на майбутнє збудуться.

Для роботи з майбутнім використовують ряд інструментів, де сценарний аналіз один з них.

Цей процес складно автоматизувати та технологізувати.

Тренди не лінійні, поява одного фактора може розгорнути тренд на 180 градусів та створити нові.

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І в результаті, сценарієв майбутнього – безліч.

Тож як до нього готуватися?

Тут як не можна краще підходить стара приказка: «Сподівайся на краще, готуйся до гіршого».

І письменники-фантасти змагаються в описі драматичних і трагічних сценаріїв, щоб ознайомившись з ними, ми (і люди, що приймають рішення) були більше до них готові.

Ось, кому цікаво короткий перелік книг про Третю світову, які з'явилися нещодавно.

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Їхня відмінна риса:

Ключовий вектор боротьби буде між США та Китаєм

Північна Корея – основний ризик початку ядерної війни, а за нею і ядерної зими

росія, безумовно, учасник третьої світової, але скоріше як тригер, а не сторона конфлікту.

Україна також згадується, але лише в контексті європейського театру бойових дій

Ну і багато уваги приділяється тому, що Америка та західні країни просто не готові до Третьої Світової...

Книг на тему третьої світової війни насправді дуже багато.

Але в мене питання, а зі сценаріями розвитку та завершення української визвольної війни хтось працює? ;)