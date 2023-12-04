Третя світова війна дедалі ближче?
Все більше з'являється книжок, що описують можливі сценарії Великої війни
Я вже писав про те, що у Пентагоні працює спеціальний підрозділ письменників фантастів, які описують можливі сценарії воєнних конфліктів.
Це не просто фантазії.
Як ви знаєте, майбутнє не невідомо.
Його ніхто не знає і ніхто не гарантує вам, що ваші плани на майбутнє збудуться.
Для роботи з майбутнім використовують ряд інструментів, де сценарний аналіз один з них.
Цей процес складно автоматизувати та технологізувати.
Тренди не лінійні, поява одного фактора може розгорнути тренд на 180 градусів та створити нові.
І в результаті, сценарієв майбутнього – безліч.
Тож як до нього готуватися?
Тут як не можна краще підходить стара приказка: «Сподівайся на краще, готуйся до гіршого».
І письменники-фантасти змагаються в описі драматичних і трагічних сценаріїв, щоб ознайомившись з ними, ми (і люди, що приймають рішення) були більше до них готові.
Ось, кому цікаво короткий перелік книг про Третю світову, які з'явилися нещодавно.
Їхня відмінна риса:
- Ключовий вектор боротьби буде між США та Китаєм
- Північна Корея – основний ризик початку ядерної війни, а за нею і ядерної зими
- росія, безумовно, учасник третьої світової, але скоріше як тригер, а не сторона конфлікту.
- Україна також згадується, але лише в контексті європейського театру бойових дій
- Ну і багато уваги приділяється тому, що Америка та західні країни просто не готові до Третьої Світової...
Книг на тему третьої світової війни насправді дуже багато.
Але в мене питання, а зі сценаріями розвитку та завершення української визвольної війни хтось працює? ;)
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