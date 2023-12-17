Олександр Михед став лауреатом Премії імені Юрія Шевельова

Цього року в межах Премії імені Юрія Шевельова також вручили три спецвідзнаки

17 грудня, в день народження есеїста, мовознавця та історика літератури Юрія Шевельова в Києві відбулася церемонія нагородження Премії за найкращу українську книгу есеїстики 2023 року. Лауреатом став Олександр Михед за книжку «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення». Про це повідомляє пресслужба Українського ПЕН-клубу.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Це надзвичайна честь, неочікуваність отримувати відзнаку за книжку, яка не планувалась, книжку яка не мала бути, книжку, яка почала з’являтись в перший день повномасштабного вторгнення. Я хочу подякувати читачам та читачкам, які пишуть свої відгуки, і я бачу наскільки важливим є цей діалог, тому що моя історія повністю відображається в історіях моєї аудиторії», – сказав у своїй промові Олександр Михед.

Лауреат Премії імені Юрія Шевельова Олександр Михед фото: Валентина Науменко

Олександр Михед – український письменник, культуролог, культурний менеджер. Член українського ПЕН-клубу. Автор статей, колонок і досліджень про культуру, мистецтво і літературу в українських і закордонних ЗМІ.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Книжку «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення» письменник почав писати у перший день повномасштабної війни Росії проти України. Працював над книжкою протягом тринадцяти місяців і писав про те, що пережив разом із дружиною, про своїх батьків, які майже три тижні були в Бучі під час окупації. З 2022 року Олександр служить у лавах Збройних сил України.

Переможець отримав статуетку Бронзового Ангела, виготовлену скульпторкою Світланою Карунською, а також грошову премію та дипломом лауреата.

Цьогоріч у межах Премії було вручено дві Спеціальні відзнаки Капітули. Перша Спеціальна відзнака була присуджена посмертно Андрію Гудимі за книжку «69 спецій для Серця». Володарем ще однієї Спеціальної відзнаки став Андрій Содомора за книжку «Під чужою тінню».

Спеціальну відзнаку Радіо Культура отримав Андрій Гуменюк. Його книжка «Африка» наступного року прозвучить в аудіоформаті в ефірі Радіо.