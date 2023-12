The New York Times оголосила українську книжку одним із найкращих дитячих видань року

«Хто зробить сніг» Тараса та Мар’яни Прохаськів увійшла до списку рекомендацій від The New York Times

Історія про двох кротів розтопила серця американських літературних критиків

Американське видання The New York Times оприлюднило традиційну підбірку найкращої дитячої літератури за 2023 рік, виданої у США. До нього ввійшла книжка українських письменників Тараса та Мар’яни Прохаськів «Хто зробить сніг». Повний список рекомендованої літератури оприлюднено на сайті NYT.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Дитячу книжку «Хто зробить сніг» видало «Видавництво Старого Лева» ще у 2013 році. Для обох авторів це був перший літературний досвід. Того ж року історія про двох кротів перемогла в декількох конкурсах і здобула премії «Книга року» від BBC і «ЛітАккцент року».

У США книжку видали під назвою Who will make the snow у перекладі Бориса Дралюка і Дженіфер Крофт.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Спочатку видана в Україні, ця мила, дивна, злегка філософська книжка, ілюстрована м’якими каракулями, розповідає про новонароджених кротів-близнюків, які мешкають у химерній уявній лісовій місцевості. Назва походить від віри кротів, що коли вони помруть, то піднімуться до хмар і зроблять сніг для тих, хто залишився», – написала NYT.

Нагадаємо, що британське медіа The Telegraph оприлюднило рейтинг 50 найкращих видань 2023 року. До списку увійшла нова книга історика, професора кафедри української історії в Гарвардському університеті Сергія Плохія The Russo-Ukrainian War («Російсько-українська війна: повернення історії»). Видання посіло 33 місце.