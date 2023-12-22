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Випуск книжкової продукції в Україні цьогоріч зріс майже вдвічі

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Випуск книжкової продукції в Україні цьогоріч зріс майже вдвічі
Упродовж 2023 року до Державного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції внесли 302 суб’єкти видавничої справи
фото з відкритих джерел

Випуск книжкової продукції, у порівнянні з минулим роком за кількістю видань, збільшився на 73%

За інформацією Книжкової палати України, цього року збільшився випуск книжкової продукції. У порівнянні з минулим роком за кількістю видань (друкованих одиниць) – на 73%, а за тиражами – на 203%. Про це повідомила пресслужба Міністерства культури.

За даними Державного комітету телебачення і радіомовлення, упродовж 2023 року до Державного реєстру видавців, виробників і розповсюджувачів видавничої продукції внесли 302 суб’єкти видавничої справи, 270 з яких є новими. Ще 32 переоформили свідоцтва. 

Якщо порівнювати з минулими періодами, у довоєнному 2021 році до Держреєстру внесли 293 суб’єкти видавничої справи, у 2022 році – 152 суб’єкти.

Також упродовж 2023 року анульовано п’ять свідоцтв у зв’язку з припиненням діяльності видавців. За 23 роки ведення Держреєстру всього анульовано 1216 свідоцтв.

Нагадаємо, 17 грудня, в день народження есеїста, мовознавця та історика літератури Юрія Шевельова в Києві відбулася церемонія нагородження Премії за найкращу українську книгу есеїстики 2023 року. Лауреатом став Олександр Михед за книжку «Позивний для Йова. Хроніки вторгнення».

До слова, читання друкованих матеріалів сприяє у шість-вісім разів кращому розумінню прочитаного, порівняно з текстами в електронному форматі.

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Теги: література Державний комітет телебачення і радіомовлення України Мінкульт книги

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